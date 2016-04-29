Live aus München Die besten Bilder vom private banking kongress 2016
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Am Empfang: Mitarbeiter des Kongress-Teams begrüßen die Gäste. Fotos: Christian Scholtysik, Patrick Hipp
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