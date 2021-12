Live-Übertragung Hier können Sie die Sauren Investmentkonferenz im Internet verfolgen

„An den Investmentmärkten üben die Notenbanken mit ihrer Geldschwemme und ihren Ankaufprogrammen einen immer größeren Einfluss aus“, steht für Dachfonds-Manager Eckhard Sauren fest. Dadurch verursachten die Notenbänker „teilweise irrationale Entwicklungen“. Der Titel der diesjährigen Sauren Investmentkonferenz lautet daher „Wege aus der Notenbankfalle – Rationale Strategien für irrationale Märkte".

Denn die meisten Anleger reagieren auf die aktuelle Marktlage nicht immer richtig, so Sauren weiter: „Auf der Suche nach Renditechancen in schwierigem Umfeld investieren sie immer mehr in die Titel, die von dieser Entwicklung bisher profitiert haben. Damit legen sie sich – oftmals unwissentlich – für die Zukunft auf ein einziges Szenario fest: eine Welt, in der die Notenbanken die beherrschende Kraft bleiben.“

Vor welche besonderen Herausforderungen Absolute-Return-Strategien in diesem Umfeld im vergangenen Jahr gestellt waren, soll nun auf der Sauren Investmentkonferenz detailliert analysiert werden. Erstmals nehmen dabei führende Fondsmanager-Koryphäen auch per Video-Sequenz Stellung zur Wertentwicklung ihrer Fonds. Zudem erklären sie, welche Opportunitäten sie in 2017 sehen.

Die Live-Übertragung startet am Mittwoch, 8. Februar, um 15 Uhr auf der Sauren-Internetseite.