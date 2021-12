Live vom private banking kongress 2015 Deutschlands größtes Private-Banking-Forum startet heute in München

Heute und morgen lädt das Team vom private banking kongress ins Sofitel Munich Bayerpost im Herzen von München. DAS INVESTMENT ist Medienpartner und berichtet live von Deutschlands größtem Private-Banking-Forum.Die Teilnehmer aus Family Offices, dem Private Banking, Vermögensverwaltungen, Stiftungen, Versorgungswerken und dem Dachfonds-Management erwartet ein Programm aus insgesamt 25 Vorträge und Workshops. 17 Partner aus den Bereichen Asset Management, Immobilen, Versicherungen und IT berichten über neue Trends an den Kapitalmärkten und spezielle Lösungen für vermögende Kunden. Top-Speaker sind unter anderem:, Chefreporterin Ausland der RTL-Gruppe, hält einen Vortrag zum Thema „Entwicklungen im Nahen Osten. Auswirkungen für Deutschland und Europa“. Sie ist seit über 30 Jahren als Krisen- und Kriegsreporterin unterwegs, gilt als eine der profiliertesten deutschsprachigen Fernsehreporterinnen und profunde Kennerin der arabischen Welt. In ihren beeindruckenden Reportagen berichtet sie von den Konfliktherden der Welt, aus Süd-Amerika, Afrika und vor allem dem Nahen und Mittleren Osten.ist einer der profundesten deutschen Asienkenner und -praktiker. Er ist Wirtschaftsanwalt im Berliner Büro der internationalen Anwaltskanzlei Salans LLP und Autor mehrerer Asien-Bücher. Ferner ist er als Unternehmer und Finanzexperte in Zürich tätig. Sein Vortragstitel lautet „China, Korea, Japan – Die Powerhäuser Asiens: Zwischen unbewältigter Vergangenheit, komplexer Gegenwart und spannender Zukunft“.referiert über Externes Coaching und Mentoring im Private Banking. Die anspruchsvollen Entwicklungen in der Finanzdienstleistungsbranche bewegten ihn dazu, seine eigene Beratungs- und Coaching-Plattform zu etablieren, damit Finanzinstitute im Private Banking klare Wettbewerbsvorteile erreichen können. Außerdem ist er Senior Partner einer Vermögensverwaltungsgesellschaft in Zürich.Am frühen Nachmittag finden Sie auf unserer Website eine Auswahl an Bildern des ersten Kongresstages.Auf Twitter können Sie den private banking kongress live verfolgen: Klicken Sie auf #pbkmuc , um alle Tweets zum private banking kongress in München zu sehen.