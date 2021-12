Live vom private banking kongress 2017 Deutschlands größtes Private-Banking-Forum kommt wieder nach Hamburg

Das Team des private banking kongress lädt heute und morgen rund 450 Gäste aus dem deutschsprachigen Wealth Management auf das Panoramadeck des Emporio Tower im Herzen Hamburgs. Die Veranstaltung, organisiert von der Agentur rehblau events, bietet den Gästen Gelegenheit zum Knüpfen und Pflegen neuer und alter Kontakte, zum Austausch über aktuelle Marktentwicklungen.

Die Besucher aus Family Offices, dem Private Banking, Vermögensverwaltungen, Stiftungen, Versorgungswerken und dem Dachfonds-Management – darunter 340 Investoren – erwartet ein abwechslungsreiches Programm aus insgesamt 29 Vorträgen plus hochkarätigen Round-Table-Gesprächen. Die Teilnehmer diskutieren dort in Kleingruppen und mit wechselnden Referenten.

Im Fokus stehen dabei Marktausblicke von Experten, der Austausch auf Augenhöhe und der Ausbau des persönlichen Netzwerks. Zugleich bietet der private banking kongress Gelegenheit zum Pflegen bestehender Kontakte und – ganz nebenbei – zum Sammeln von Credits für certified financial planner. Beim anschließenden Abendevent können die Gäste den Tag bei Flying Food & Drinks ausklingen lassen.

• Jens Spahn, Bankkaufmann und Politikwissenschaftler: Von 2009 bis 2015 war er gesundheitspolitischer Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion und ist seit zwei Jahren Parlamentarischer Staatssekretär beim Bundesministerium der Finanzen. Als Vorsitzender der Deutsch-Niederländischen Parlamentariergruppe setzt er sich für eine gute grenzübergreifende Beziehung ein.

• Frank Schwab, Geschäftsführer der GIZS, dem Paydirekt- Kompetenzzentrum der Sparkassen Finanzgruppe, Mitbegründer des Frankfurter Fintech Forums, Fintech-Investor, Chairman von Hufsy.com, Kopenhagen und Member of the Technology Advisory Boards der Sberbank, Moskau: Zuvor arbeitete er unter anderem als Innovations Direktor und Leiter Online Banking & Brokerage für die Deutsche Bank.

• Dr. Markus Lange, Head of Legal Financial Services und Partner bei KPMG Law: Von Anfang 2013 bis Mitte 2017 war er Mitglied einer Arbeitsgruppe (CWG) des Investor Protection & Intermediaries Standing Committee (IPISC) bei der europäischen Wertpapieraufsichtsbehörde ESMA. Das IPISC hat wesentliche Konkretisierungen der neuen Anforderungen im Bereich des Anlegerschutzes erarbeitet. Bei KPMG ist er intensiv mit der Umsetzung von Mifid II befasst.

Am Vormittag finden Sie auf unserer Website eine Auswahl an Bildern des ersten Kongresstages. Und auch auf Twitter können Sie den private banking kongress live verfolgen: Klicken Sie auf #pbkHH, um alle Tweets zum private banking kongress in Hamburg zu sehen.