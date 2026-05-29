Der US-amerikanische Asset Manager Alliance Bernstein startet seine ersten aktiven Aktien-ETFs in Europa – einen mit Fokus auf Wachstumsstabilität, den anderen auf Disruption.

Alliance Bernstein (AB) hat sein Angebot an aktiv verwalteten ETFs in Europa um zwei Aktienfonds erweitert. Seit dem 29. Mai 2026 sind der AB Global Research Advanced ETF und der AB Global Disruptors ETF an der Xetra-Börse handelbar. Weitere Notierungen an der Londoner Börse, der Mailänder Borsa Italiana sowie der SIX Swiss Exchange sind für Juni geplant.

Der US-amerikanische Asset Manager, der nach eigenen Angaben weltweit ein Vermögen von 881 Milliarden US-Dollar verwaltet, hatte seine europäische Plattform für aktiv verwaltete ETFs erst im Mai 2026 gestartet. Bereits im April waren zwei aktive Anleihe-ETFs an den Start gegangen, nun kommen die ersten Aktienprodukte für europäische Anleger hinzu. Weltweit verwaltet AB nach eigenen Angaben in 32 ETFs mehr als 19 Milliarden US-Dollar.

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Zwei unterschiedliche Anlageansätze

Die beiden neuen Fonds verfolgen grundlegend verschiedene Strategien. Der Global Research Advanced ETF kombiniert Fundamentalanalyse mit quantitativen Methoden und eigens entwickelten Optimierungstools. Ziel ist ein breit gestreutes Aktienportfolio, das eine beständige Outperformance gegenüber dem breiten Markt anstrebt und dabei das Risiko aktiv steuert.

Der Global Disruptors ETF setzt dagegen auf Unternehmen mit überdurchschnittlichem Wachstumspotenzial. Er kombiniert einen Makro-Blick auf Branchen mit einer Einzeltitelauswahl von unten nach oben, um Unternehmen zu identifizieren, die in ihren jeweiligen Märkten durch Innovationskraft eine Führungsposition einnehmen.

Julie Gunts, Head of ETF Strategy and Partnerships bei Alliance Bernstein, erklärte dazu, aktives Management sei im aktuellen Umfeld aus strukturellem Wandel und ungleichmäßigem Wachstum weiterhin von großer Bedeutung. Die beiden Fonds böten Anlegern zwei unterschiedliche Wege, sich an globalen Aktienmärkten zu engagieren – zum einen mit dem Fokus auf risikobewusstes Alpha, zum anderen mit dem Ziel, an langfristigen Disruptions-Trends zu partizipieren. Weitere Produkte sollen schrittweise folgen.

Honor Solomon, CEO EMEA bei Alliance Bernstein, erklärte, die Nachfrage nach aktiv verwalteten Aktienstrategien im ETF-Format wachse. Insbesondere Produkte, die globale Investmentchancen mit einem researchbasierten Ansatz verbinden, stünden bei Kunden hoch im Kurs. Die neuen Fonds ergänzten das bestehende ETF- und Fondsangebot von Alliance Bernstein in Europa.