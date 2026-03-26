Lloyd Blankfein warnt: In privaten Märkten sammelt sich Zündmaterial an. Der Ex-Goldman-Chef erwartet eine Abrechnung – die Frage ist nur, wann.

Es gibt Warnungen, die man ernst nehmen sollte – und es gibt Warnungen von jemandem, der Goldman Sachs durch die schlimmste Finanzkrise seit Jahrzehnten gesteuert hat. Lloyd Blankfein gehört zur zweiten Kategorie. Der frühere Chef der mächtigsten Investmentbank der Welt meldet sich dieser Tage wieder zu Wort, anlässlich der Veröffentlichung seiner Memoiren „Streetwise: Getting to and Through Goldman Sachs“. Sein Blick richtet sich vor allem auf die Private Markets.

In einem Interview mit „Bloomberg Television“ warnt Blankfein vor wachsenden Risiken in den privaten Kapitalmärkten. Sein Bild ist plastisch: „Man sammelt gewissermaßen Zündmaterial im Wald an – irgendwann reicht ein Funke, um ein Feuer auszulösen.“ Je länger es zwischen solchen Funken dauere, desto mehr Ungleichgewichte könnten sich aufbauen – und desto größer werde das Schadenspotenzial, wenn es schließlich brennt.

Der Auslöser für seine Warnung ist konkret: In den Bilanzen vieler Investoren häufen sich nicht verkaufte Vermögenswerte an. Das, so Blankfein, könne ein Hinweis darauf sein, dass Bewertungen schlicht zu hoch sind – und dass die Stunde der Wahrheit nur aufgeschoben, nicht aufgehoben ist. „Irgendwann braucht es einen Auslöser oder eine Abrechnung, die einen dazu zwingt, sich damit auseinanderzusetzen, was die eigene Bilanz wirklich wert ist“, sagt er.

Private Credit als Sorgenkind

Die größte Aufmerksamkeit widmet Blankfein dem Segment Private Credit – dem Markt für direkte Unternehmenskredite abseits des klassischen Bankensystems. Dieser Bereich ist in den vergangenen Jahren stark gewachsen und hat zunehmend auch Privatanleger als Investoren gewonnen. Genau darin sieht Blankfein ein systemisches Problem.

„Wenn Privatanleger – also Steuerzahler und Bürger – Geld verlieren, wird die Politik sehr, sehr unruhig“, hatte er bereits Anfang März gewarnt. Verluste in diesem Segment könnten damit nicht nur finanzielle, sondern auch politische Folgen haben – eine Dimension, die institutionelle Investoren bei ihrer Risikoabwägung bislang wenig einkalkulieren.

Alte Risiken, neue Unsicherheiten

Blankfein äußerte sich vor dem Hintergrund einer wachsenden Nervosität in privaten Märkten. Neben den strukturellen Fragen rund um Bewertungen und Liquidität kommen zwei neue Belastungsfaktoren hinzu: der Umbruch durch künstliche Intelligenz und eine Reihe von Fällen mutmaßlichen Betrugs, die Investoren zusätzlich verunsichern.

Der Mann, der die Finanzkrise 2008 aus nächster Nähe erlebte und Goldman Sachs durch die Verwerfungen führte, spricht aus Erfahrung. Seine Kernthese ist simpel: Märkte, die lange ohne größere Korrekturen auskommen, neigen dazu, Risiken zu unterschätzen – bis der Funke kommt.