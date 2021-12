Lloyd Fonds stoppt Vertrieb

Lloyd Fonds setzt im Zuge des anhaltenden Nachfrageinbruchs nach Kapitalanlagen den Vertrieb des Lloyd Fonds Flottenfonds XII vorerst aus. „Man kann nicht mit dem Kopf durch die Wand gehen“, heißt es in einer Mitteilung des Emissionshauses. Aktuell gestalte sich der Vertrieb selbst eines sehr gut konzipierten Bulkerfonds sehr schwierig.Lloyd Fonds werde den Markt in den nächsten Wochen und Monaten genau beobachten, um dann rechtzeitig die Platzierung der Bulker wieder aufzunehmen. Der 12. Flottenfonds der Lloyd Fonds AG investiert in drei Massengutschiffe, die im Jahr 2010 abzuliefern sind. Die Bulker des Flottenfonds sind für fünf Jahre verchartert.