Lloyd Fonds: Vertriebstochter vor Stapellauf

Das börsennotierte Hamburger Emissionshaus Lloyd Fonds gründet eine Unternehmenstochter, die für die Koordination der Vertriebspartner zuständig ist. „Wir wollen den Anteil, den freie Vermittler für uns platzieren, von gegenwärtig rund 30 Prozent nicht nur stabil halten, sondern möglichst auf 35 Prozent steigern“, gibt Lloyd-Vertriebsvorstand Dr. Marcus Simon die Richtung vor.Die Spitze der Vertriebsgesellschaft, deren Name noch nicht feststeht, bilden in Zukunft drei Geschäftsführer. Zwei von ihnen haben bereits die Tätigkeit aufgenommen: Jochen Sturtzkopf (Ex-Vorstand des Hamburger Finanzvertriebs Loyas) und Mark Högerle (war zuvor kurz für den Initiator SIC und davor für Fondshaus Hamburg tätig). Ab Juli komplettiert Norbert Deselaers die Geschäftsführung. Er war Vertriebsleiter bei Efonds 24 in Hamburg.Info: Lloyd Fonds hat im vergangenen Jahr rund 450 Millionen Euro Eigenkapital im Markt platziert. Für 2008 wird eine Steigerung auf 600 Millionen Euro angestrebt. Vor kurzem hat sich Lloyd Fonds an der Finanzvertriebs-Holding Feedback beteiligt: Ziel war ebenfalls, die Position im freien Vertrieb zu stärken.