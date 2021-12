Redaktion 21.09.2021 Lesedauer: 1 Minute

Veränderte Einstellungspolitik Lloyd’s will diverser werden

In der Vergangenheit geriet Lloyd’s of London mehrmals durch Vorwurf sexueller Übergriffe und Alkoholexzesse in die Schlagzeilen. Damit soll nun Schluss sein. Der neue Chef Charlie Nunn will mehr Frauen in die Chefetagen holen und jeden dritten neuen Mitarbeiter aus den ethnischen Minderheiten rekrutieren.