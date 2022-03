Insurtech-Brancheninitiative Stühlerücken beim Insurlab Germany

Mathias Bühring-Uhle, Gothaer

Deutschlands größte Insurtech-Brancheninitiative erhält eine neue Führung: Mathias Bühring-Uhle stellt sein Amt als Vorstandsvorsitzender des Insurlab Germany „auf eigenen Wunsch hin zur Verfügung“, berichtet der Verein. „Er steht aber weiterhin als Mitglied des Vorstands zu Verfügung.“ Bühring-Uhle ist Mitinitiator des Insurlab Germany und führt den Verein seit dessen Gründung vor fünf Jahren.

Bühring-Uhle wurde zuletzt 2020 mit großer Mehrheit wiedergewählt, tritt bei der kommenden Mitgliedersammlung am 27. April aber nicht noch einmal an. „Ich möchte den Staffelstab jetzt übergeben, um so den Weg für neue Impulse zu ebnen“, begründet er. Ein weiterer Grund für den Entschluss sei zudem die Übernahme zusätzlicher Aufgaben innerhalb des Gothaer Konzerns, in dessen Vorstand er seit 2009 sitzt.

Das Insurlab Germany wurde 2017 von öffentlichen Einrichtungen in Köln sowie etablierten Unternehmen und Start-Ups der Versicherungsbranche gegründet. Ziel der Brancheninitiative ist es, Innovation und Digitalisierung in der Assekuranz zu fördern. Mit neuen Impulsen und Arbeitswegen soll die Branche zukunftsfest gestaltet werden. In der vom Bundesministerium für Wirtschaft und Energie aufgebauten Digital Hub Initiative bildet das Insurlab Germany den Kompetenzstandort Insurtech in Köln. Dem Verein gehören mittlerweile 88 Firmen und Hochschulen an.