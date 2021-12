Lombard Odier Investment Managers 06.09.2017 Lesedauer: 2 Minuten

LO Funds Convertible Bond „Wir sehen viele Auslöser für eine anziehende Volatilität“

Drei geopolitische Ereignisse dürften die Aktienmärkte – und damit auch Wandelanleihen – in nächster Zeit in Schach halten: Verhandlungen über die Schuldenobergrenze in den USA, Untersuchungen über mögliche Einflussnahme Russlands auf die US-Präsidentschaftswahlen und der schwelende Konflikt mit Nordkorea. Ein Kommentar vom Maxime Perrin, Analyst bei Lombard Odier IM.