Studien zeigen, dass viele Unternehmen bei Ransomware-Angriffen zahlen. Die Bafin stellt klar, unter welchen Voraussetzungen eine Lösegeldversicherung angeboten werden darf.

Welche Auswirkungen Cyberangriffe haben können, erlebte die Versicherungsbranche jüngst selbst. Im Dezember 2025 machte eine Attacke auf die Ideal Versicherung Schlagzeilen, die den Betrieb rund vier Wochen beeinträchtigte. Das Unternehmen nannte bis heute allerdings keine Details zu etwaigen Lösegeldforderungen der Hacker. Von denen ist aber auszugehen, da hinter dem Angriff laut Ideal die Ransomware-Gruppe „Akira“ steht, die dafür bekannt ist, von den gehackten Opfern erfolgreich Lösegeld zu erpressen.

Fälle wie dieser zeigen, warum Lösegeldversicherungen zunehmend gefragt sind – und warum ihr rechtlicher Rahmen so heikel ist. Die zentrale Frage lautet: Inwieweit darf Versicherungsschutz für kriminelle Szenarien gewährt werden, ohne Fehlanreize zu setzen? Die Bafin beantwortet diese Frage eindeutig – unter strengen Auflagen bleibt der Betrieb zulässig.

Vorgänger-Dokument war 28 Jahre alt

Die Finanzaufsicht hat jetzt in einem aktualisierten Rundschreiben festgelegt, unter welchen Voraussetzungen Versicherer eine Lösegeldversicherung in Deutschland anbieten dürfen. Das Regelwerk löst das seit 1998 geltende Vorgängerdokument R 3/1998 ( VA ) ab und fasst die über die Jahre vorgenommenen Änderungen der Zulässigkeitsvoraussetzungen erstmals in einem konsolidierten Dokument strukturiert zusammen. Inhaltlich bringt das neue Rundschreiben keine Änderungen der zuletzt geltenden Anforderungen.

Viele Unternehmen zahlen offenbar bei Lösegeldforderungen

Das Fraunhofer-Institut ging im Jahr 2022 auf Basis einer Bitkom-Studie davon aus, dass im Schnitt rund 42 Prozent aller deutschen Unternehmen das geforderte Lösegeld zahlen, in der Regel über 250.000 Euro.

Eine Befragung des Sicherheitsanbieters Sophos ergab 2025, dass deutsche Unternehmen mit 63 Prozent eine im internationalen Vergleich überdurchschnittlich hohe Zahlungsbereitschaft zeigen. Der Median der Lösegeldforderungen in Deutschland lag umgerechnet bei rund 525.000 Euro. Tatsächlich ausgezahlt wurden im Schnitt rund 361.000 Euro. Die Differenz dürfte sich dadurch erklären, dass ein Teil der betroffenen Unternehmen mit den Angreifern über die Höhe verhandelt. Darauf weist auch der Report hin. 95 Prozent der deutschen Unternehmen erhielten schließlich ihre Daten nach einer Verschlüsselung auf unterschiedlichen Wegen zurück.

Wer ist betroffen?

Auch wenn die Zahlen uneinheitlich sind, zeigen sie die Dimension des Problems und den offensichtlichen Bedarf für Lösegeldversicherungen. Solche Policen decken dabei ein breiteres Spektrum ab als der Name vermuten lässt: nicht nur Lösegeldforderungen bei Cyberangriffen, sondern auch Entführungen, Bedrohungslagen oder Produkterpressungen.

Das nun veröffentlichte Rundschreiben richtet sich an alle Erstversicherungsunternehmen, die in Deutschland zum Direktversicherungsgeschäft in der Schaden- und Unfallversicherung zugelassen sind. Es gilt auch für Versicherer aus anderen Mitglieds- und Vertragsstaaten der Europäischen Union und des Europäischen Wirtschaftsraums, die im Dienstleistungs- oder Niederlassungsverkehr auf dem deutschen Markt tätig sind.

Neun Voraussetzungen

Laut Bafin ist der Betrieb der Lösegeldversicherung zulässig, wenn bei diesen besonders sensibel zu handhabenden Verträgen ein hohes Maß an Geheimhaltung beachtet und die Ermittlungsarbeit der Polizei nicht behindert wird. Außerdem muss ein Zusammenwirken zwischen Tätern, Opfern oder Mitarbeitern des Versicherers zum bewussten Nachteil eines Dritten vermieden werden. Dazu müssen im Einzelnen folgende Voraussetzungen erfüllt werden:

Werbeverbot: Für Lösegeldversicherungen darf nicht geworben werden.

Bündelungsverbot: Eine Kombination mit anderen Versicherungszweigen ist unzulässig – mit einer Ausnahme: Die Bündelung mit einer Cyberversicherung akzeptiert die BaFin.

Maximallaufzeit ein Jahr: Kurze Vertragslaufzeiten sollen eine regelmäßige Neubewertung von Risiko und Versicherungssumme sicherstellen.

Angemessene Versicherungssumme: Die Deckungshöhe muss zu den wirtschaftlichen Verhältnissen des Versicherungsnehmers passen, um das subjektive Entführungsrisiko nicht zu erhöhen.

Präventive Sicherheitsberatung: Ein kompetentes Sicherheitsunternehmen muss vorab eine Beratung anhand eines Sicherheitskonzepts durchführen.

Geheimhaltungspflicht: Der Versicherungsnehmer ist zur Verschwiegenheit verpflichtet. Höchstens drei namentlich benannte Vertrauenspersonen dürfen informiert werden. Im gewerblichen Bereich sind Ausnahmen möglich, etwa wenn mehrere Dienstleister beteiligt sind oder ein Krisenstab besteht.

Zentrale, abgeschirmte Verwaltungsstelle: Verwaltung und Schadenbearbeitung müssen bei einer einzigen, dem Vorstand direkt unterstellten Stelle liegen. Vertragsdaten sind verschlüsselt zu speichern und zu übermitteln; die Mitarbeiter unterliegen einer besonderen Verschwiegenheitspflicht.

Anzeigepflicht im Schadenfall: Versicherungsnehmer, Vertrauenspersonen und Versicherer sind verpflichtet, die Tat unverzüglich bei der Polizei anzuzeigen und die Strafverfolgung zu unterstützen.

Renewal Statement bei Verlängerung: Neben Auslaufpolicen sind auch Verlängerungspolicen mit einer Vertragsverlängerungsklausel um ein weiteres Jahr zulässig. Die Bafin knüpft dies jedoch an eine Bedingung: Rechtzeitig vor Ablauf der Kündigungsfrist muss der Versicherungsnehmer ein „Renewal Statement“ einreichen. Nur so kann der Versicherer sowohl die Angemessenheit der Versicherungssumme als auch die sonstigen Risikoverhältnisse mindestens einmal jährlich prüfen. Geht das Renewal Statement nicht fristgerecht ein, muss der Vertrag laut AVB automatisch erlöschen – eine Verlängerung ohne erneute Risikoprüfung schließt die BaFin damit kategorisch aus.

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Außerdem erwartet die Bafin ausdrücklich, dass sich Versicherer mit den Besonderheiten in Zusammenhang mit Entführungsfällen genau und fortlaufend auseinandersetzen.

Regierung gegen Lösegeldzahlungen bei Ransomware-Attacken

Bemerkenswert ist in diesem Zusammenhang die Haltung der ehemaligen Bundesregierung. Sie lehnte 2022 in einer Antwort auf eine Kleine Anfrage der AfD-Fraktion das Zahlen von Lösegeld bei Ransomware-Angriffen ab. Es unterstütze kriminelle Akteure und finanziere weitere Straftaten. Betroffenen sei zudem davon abzuraten zu zahlen, da sie andernfalls als zahlungsbereite und daher attraktive Ziele für weitere Angriffe erscheinen könnten. Zudem sei das Wiederherstellen der verschlüsselten Daten auch durch das Nachkommen der Zahlungsforderung nicht garantiert.

Die Haltung der Bundesregierung, zumindest im Jahr 2022, und die Praxis der Bafin stehen damit in einem offenen Widerspruch. Das Rundschreiben regelt, wie Lösegeldversicherungen angeboten werden dürfen – nicht, ob sie sinnvoll sind.