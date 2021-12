Redaktion 15.04.2015 Lesedauer: 1 Minute

Lösungen für das Schuldendilemma Kredit schafft Raum für Griechenland

Das verschuldete Griechenland muss in den kommenden Wochen einigen Darlehen gerecht werden. Hierbei wirkt sich sehr positiv aus, dass das Land am heutigen Mittwoch 1,1 Milliarden Euro am erhalten aufnehmen konnte.