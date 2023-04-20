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Märkte bewegen Aktien, Zinsen, Politik. Und Menschen. Deshalb präsentieren wir dir hier die bedeutendsten Analysen und Thesen von Top-Ökonomen - gebündelt und übersichtlich. Führende Volkswirte und Unternehmensstrategen gehen den wichtigen wirtschaftlichen Entwicklungen clever und zuweilen kontrovers auf den Grund.

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Volkswirt Johannes Mayr

Droht eine Lohn-Preis-Spirale?

Johannes Mayr
Aktualisiert am
Johannes Mayr, Eyb & Wallwitz.
Johannes Mayr ist Chefvolkswirt der Anlagegesellschaft Eyb & Wallwitz. Bildquelle: Eyb & Wallwitz
Treiben höhere Löhne die Inflation? In der Theorie trifft das zu, in der Praxis nicht immer. Hier erklärt Johannes Mayr von der Anlagegesellschaft Eyb & Wallwitz, welche Voraussetzungen erfüllt sein müssen, damit die Preise steigen.

Wenn die Geldmenge steigt, steigen die Preise. Und wenn die Preise sinken, rutscht die Wirtschaft in eine Krise. Die ökonomische Debatte ist gerade im Bereich Inflation von Glaubenssätzen geprägt. Ein aktuell sehr relevanter ist: Kräftige Lohnsteigerungen führen in eine Lohn-Preis-Spirale. Möglich ist das. Die Theorie zeigt diesen Zusammenhang klar. Die Erfahrungen sagen aber etwas anderes. Damit das auch diesmal so kommt, sollten sich Tarifpartner auch am makroökonomischen Rahmen orientieren. Altruismus ist nicht notwendig.   

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