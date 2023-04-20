Volkswirt Johannes Mayr
Droht eine Lohn-Preis-Spirale?
Wenn die Geldmenge steigt, steigen die Preise. Und wenn die Preise sinken, rutscht die Wirtschaft in eine Krise. Die ökonomische Debatte ist gerade im Bereich Inflation von Glaubenssätzen geprägt. Ein aktuell sehr relevanter ist: Kräftige Lohnsteigerungen führen in eine Lohn-Preis-Spirale. Möglich ist das. Die Theorie zeigt diesen Zusammenhang klar. Die Erfahrungen sagen aber etwas anderes. Damit das auch diesmal so kommt, sollten sich Tarifpartner auch am makroökonomischen Rahmen orientieren. Altruismus ist nicht notwendig.