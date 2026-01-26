„Das Beste aus beiden Welten“ – so preist die Finanzbranche ihre aktiven ETFs an: (fast so) günstig wie passive ETFs und liebevoll gesteuert wie aktive Fondsstrategien. Da wird es einem doch ganz warm ums Herz!

Und tatsächlich: In Europa ist das verwaltete Vermögen in aktiven ETFs bis Oktober 2025 auf 100,7 Milliarden Euro gestiegen. Das entspricht zwar nur einem Marktanteil von knapp 4 Prozent am gesamten ETF-Vermögen, aber relativ zu ihrem Bestandsvermögen verzeichnen aktive ETFs mit rund 4 Prozent deutlich höhere Zuflüsse als passive Produkte mit 1,15 Prozent.

Aber was bringt das aktive Management letztlich für die Anleger?

Die allermeisten Fondsmanager können den Markt nicht schlagen – warum sollten sie es plötzlich mit aktiven ETFs schaffen? Die niedrigeren Kosten im Vergleich zu klassischen aktiven Fonds sind zwar ein Fortschritt, doch entscheidend ist am Ende die Outperformance nach Kosten.

Deshalb ist ein direkter Vergleich wichtig. Wir haben uns fünf der größten aktiven ETFs herausgesucht und sie mit ihren direkten passiven Pendants verglichen. Das Ergebnis zeigt: Die Realität ist komplexer, als das Marketing verspricht. Anschnallen, bitte!

1. J.P. Morgan US Research Enhanced Index Equity Act ETF vs. iShares Core S&P 500 ETF

Es ist das ultimative Duell im ETF-Universum: Der iShares Core S&P 500 ETF (ISIN: IE00B5BMR087) mit einem Volumen von rund 117 Milliarden Euro steht dem aktiven JPM US Research Enhanced Index Equity Act ETF (ISIN: IE00BF4G7076) mit knapp 11 Milliarden Euro gegenüber. Hier treffen die beiden schwersten Geschütze ihrer jeweiligen Kategorie aufeinander.

Weitere Informationen Quelle Fondsdaten: FWW 2026

Über den entscheidenden Fünf-Jahres-Zeitraum zeigt sich: Das aktive Management hat knapp die Nase vorn. Der JPM-ETF erzielte 98,98 Prozent Rendite und schlägt damit den passiven Giganten mit 98,40 Prozent knapp um 0,58 Prozentpunkte.

Dabei ist der Kostenvorteil des passiven Ansatzes deutlich: Nur 0,07 Prozent TER stehen 0,25 Prozent gegenüber. Diese 18 Basispunkte Unterschied muss der aktive Fonds Jahr für Jahr durch Mehrperformance rechtfertigen.

Ungeachtet der Kosten lief es für den aktiven JPM-ETF in den vergangenen zwölf Monaten ganz und gar nicht nach Plan: Der passive iShares-ETF dominiert mit 2,37 Prozent Performance, während der aktive ETF nur 1,42 Prozent schafft. Ein Rückstand von fast einem Prozentpunkt – das Team von J.P. Morgan hat anscheinend bei seiner Gewichtung danebengegriffen.

Aktiver JPM-ETF setzt mehr auf Nvidia

Der aktive JPM-ETF setzt bewusst stärker auf die Tech-Gewinner. Nvidia wird mit 8,10 Prozent höher gewichtet als im passiven Index (7,74 Prozent). Auch Apple, Microsoft, Amazon, Meta und Broadcom gönnen sich die Fondsmanager von J.P. Morgan etwas mehr, bei Alphabet und Tesla sind sie hingegen leicht untergewichtet.

Das Resultat im laufenden Jahr spricht nicht für den aktiven Ansatz. Insgesamt ist es ein sehr enges Rennen der Giganten.

2. Amundi Smart Overnight Return ETF vs. Amundi EUR Overnight Return ETF

Ein faszinierender Fall im ETF-Universum: Der aktive Amundi Smart Overnight Return ETF (ISIN: LU1190417599) mit 9 Milliarden Euro Volumen tritt gegen seinen kleinen passiven Bruder, den Amundi EUR Overnight Return ETF (ISIN: FR0010510800) mit 2,7 Milliarden Euro, an. Die Besonderheit: Beide kosten exakt 0,10 Prozent TER – aktives Management gibt es hier zum Nulltarif.

Weitere Informationen Quelle Fondsdaten: FWW 2026

Ohne den anderen Ergebnissen zuvorzugreifen: Das aktive Management zahlt sich hier ausnahmsweise auf ganzer Linie aus. Der aktive Smart Overnight Return ETF erzielt über fünf Jahre 10,08 Prozent Rendite und schlägt damit sein passives Pendant mit 8,66 Prozent um deutliche 1,42 Prozentpunkte.

Da beide ETFs identische Kosten von 0,10 Prozent aufweisen, kommt die Mehrperformance direkt beim Anleger an. Hier zeigt sich aktives Management von seiner besten Seite – ohne Kostennachteil.

Aktiver Ansatz dominiert über alle Zeiträume

Auch in den jüngeren Zeiträumen behält der aktive ETF die Oberhand:

Über drei Jahre liegt er mit 10,29 Prozent vor dem passiven Pendant mit 9,40 Prozent.

Im vergangenen Jahr erreicht er 2,60 Prozent gegenüber 2,17 Prozent.

Selbst year-to-date führt er mit 0,16 Prozent zu 0,12 Prozent.

Besonders beeindruckend: Der aktive ETF liefert nicht nur höhere Renditen, sondern auch ein besseres Risikoprofil. Die Sharpe Ratio über ein Jahr liegt bei herausragenden 4,95 gegenüber nur 1,17 beim passiven Bruder. Auch der maximale Drawdown fällt mit 2,37 Prozent deutlich geringer aus als die 3,89 Prozent des passiven ETFs.

Dieser Vergleich zeigt aktives ETF-Management in Bestform: höhere Renditen, besseres Risikoprofil und das alles ohne Mehrkosten. Der Amundi Smart Overnight Return ETF beweist, dass aktive Strategien auch bei Geldmarktinvestments funktionieren können – vorausgesetzt, die Kostenstruktur stimmt.

3. JPM US Research Enhanced Index Equity Act ETF vs. iShares Core MSCI World ETF

Der aktive JPM US Research Enhanced Index Equity Act ETF (ISIN: IE00BF4G6Y48) mit 8,6 Milliarden Euro Volumen muss sich gegen den 111-Milliarden-Giganten iShares Core MSCI World ETF (ISIN: IE00B4L5Y983) beweisen.

Weitere Informationen Quelle Fondsdaten: FWW 2026

Und wie bei unserem ersten Vergleich zeigt sich: Über fünf Jahre liegt das aktive Management deutlich vorn. Der JPM-ETF erzielte 86,42 Prozent Rendite und schlägt damit den passiven Weltindex mit 83,25 Prozent um solide 3,17 Prozentpunkte. Dabei kostet der aktive Ansatz mit 0,27 Prozent TER nur sieben Basispunkte mehr als der passive iShares-ETF mit 0,20 Prozent.

Doch die jüngere Entwicklung zeigt eine deutliche Trendwende zugunsten des passiven Ansatzes:

Über drei Jahre liegt der iShares MSCI World ETF mit 59,78 Prozent bereits vor dem aktiven JPM-ETF mit 58,83 Prozent.

Im vergangenen Jahr wird der Abstand noch deutlicher: 6,05 Prozent für den passiven ETF gegenüber nur 4,94 Prozent für den aktiven.

Selbst year-to-date führt der passive Ansatz mit 1,98 Prozent zu 1,76 Prozent.

Untergewichtung von Alphabet und Tesla

Der Gesamtstrategie folgend, haben sich die J.P. Morgan-Manager für eine leichte Untergewichtung bei Alphabet und Tesla entschieden. Visa und Eli Lilly schaffen es bei ihnen hingegen in die Top Ten, während beim passiven iShares-ETF noch J.P. Morgan Chase zu finden ist – eine kleine, lustige Randnotiz.

4. Fidelity Emerging Markets Eqty Research Enhanced ETF vs. iShares MSCI EM ETF

Der aktive Fidelity Emerging Markets Equity Research Enhanced ETF (ISIN: IE00BLRPN388) mit 2,8 Milliarden Euro Volumen tritt gegen den etablierten iShares MSCI EM ETF (ISIN: IE00B4L5YC18) mit 5,1 Milliarden Euro an. Hier zeigt sich, dass aktives Management nicht in allen Anlageklassen gleich gut funktioniert.

Weitere Informationen Quelle Fondsdaten: FWW 2026

Über den von uns gewählten Fünf-Jahres-Zeitraum liegt der passive Ansatz deutlich vorn: Der iShares-ETF erzielte 26,04 Prozent Rendite, während der aktive Fidelity-ETF nur 16,74 Prozent schaffte – ein beträchtlicher Rückstand von 9,30 Prozentpunkten. Dabei kostet der aktive Ansatz mit 0,60 Prozent TER das Dreifache des passiven Pendants mit 0,20 Prozent!

Immerhin: Die jüngere Entwicklung zeigt eine leichte Trendwende. Im vergangenen Jahr konnte der aktive Fidelity-ETF mit 26,25 Prozent den passiven Konkurrenten mit 26,14 Prozent knapp übertreffen. Year-to-date liegt er mit 6,27 Prozent nur minimal hinter den 6,88 Prozent des passiven ETFs zurück.

Portfoliostruktur: Andere Schwerpunkte bei Tech-Werten

Bei den Top-Holdings setzt der Fidelity-ETF andere Akzente: Taiwan Semiconductor Manufacturing wird mit 10,10 Prozent etwas geringer gewichtet als im passiven Index (11,33 Prozent). Dafür erhält Samsung Electronics mit 5,10 Prozent deutlich mehr Gewicht als die 3,24 Prozent im passiven Pendant.

Dieser Vergleich zeigt, dass aktives Management in Schwellenländern besonders anspruchsvoll ist. Die höhere Komplexität und Volatilität dieser Märkte macht es schwierig, konsistent Mehrwert zu schaffen. Die jüngste Erholung des aktiven Fidelity-ETFs deutet aber an, dass sich das Blatt vielleicht auch wenden könnte.

5. Pimco US Dollar Short Maturity ETF vs. iShares $ Ultrashort Bond ETF

Der Pimco US Dollar Short Maturity ETF (ISIN: IE00B67B7N93) mit 1,94 Milliarden Euro Volumen tritt gegen den praktisch gleichschweren iShares $ Ultrashort Bond ETF (ISIN: IE00BCRY6227) mit 1,94 Milliarden Euro an. Ein Duell auf Augenhöhe – zumindest was das verwaltete Vermögen angeht.

Weitere Informationen Quelle Fondsdaten: FWW 2026

Der passive Ansatz liegt über den Zeitraum von fünf Jahren klar vorn. Der iShares-ETF erzielte 23,36 Prozent Rendite, während der aktive Pimco-ETF nur 20,49 Prozent schaffte – ein Rückstand von 2,87 Prozentpunkten.

Dabei kostet der aktive Pimco-ETF mit 0,38 Prozent TER fast das Dreifache des passiven iShares-ETF mit 0,14 Prozent. Diese Kostendifferenz von 24 Basispunkten wird über keinen der betrachteten Zeiträume durch Mehrperformance gerechtfertigt.

Im Gegenteil. Das Bild zeigt sich über alle Zeiträume einheitlich:

Über drei Jahre liegt der passive ETF mit 7,90 Prozent vor dem aktiven mit 7,75 Prozent.

In den vergangenen zwölf Monaten betrug der Rückstand 27 Basispunkte (-6,61 Prozent vs. -6,88 Prozent).

Selbst year-to-date führt der passive Ansatz mit 0,61 Prozent zu 0,35 Prozent.

Dieser Vergleich zeigt einen Fall, in dem aktives Management schlicht keinen erkennbaren Mehrwert bietet. Der Pimco-ETF kann trotz seiner renommierten Anleihenexpertise in keinem Zeitraum überzeugen. Die höheren Kosten werden nicht durch bessere Performance, niedrigeres Risiko oder andere Vorteile gerechtfertigt. Für Anleger ist der passive iShares-ETF die eindeutig bessere Wahl – zumindest basierend auf den aktuellen Daten.

Fazit: Lohnen sich aktive ETFs?

Ob Anleger auf teurere aktive ETFs setzen sollten, bleibt angesichts unseres Vergleichs der fünf größten aktiven ETF-Strategien durchaus fraglich. Das Ergebnis fällt gemischt aus – und zeigt, dass aktives Management stark von der Anlageklasse und der Kostenstruktur abhängt. Es gilt: Augen auf bei der ETF-Wahl – aktiv ist nicht automatisch besser.