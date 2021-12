Lohnenswerte Immobilieninvestments „Nischenimmobilien bieten hohe Einnahmesicherheit“

Udo Lindenberg hat einen neuen Vermieter. Der Musiker und Maler lebt seit 20 Jahren im Hamburger Hotel Atlantic. Sogar James Bond stieg hier schon ab, zu sehen im 007-Film „Der Morgen stirbt nie“. Das legendäre Haus an der Alster ging Ende vergangenen Jahres für einen zweistelligen Millionenbetrag an Bernard große Broermann, Gründer der Asklepios-Klinikgruppe.Der Deal ist nur einer von vielen, die im vergangenen Jahr im deutschen Hotelmarkt geschlossen wurden. Rund 3 Milliarden Euro setzten Investoren um, 74 Prozent mehr als 2013. „2015 wird ein spannendes Jahr für den Investmentmarkt“, sagt Jan Linsin, Research-Leiter des Immobilien-Dienstleisters CBRE. „Der Euro wertet ab, dadurch kommen mehr Touristen aus dem Ausland, vor allem aus Asien.“ Niedrige Zinsen, attraktive Renditen und die makroökonomischen Rahmenbedingungen sorgten für ein hohes Interesse der Investoren. „Und der gesunkene Ölpreis führt zu mehr Geschäftsreisen.„In Deutschland gibt es 34.408 Hotels mit 1,7 Millionen Betten. 2014 verzeichnete die Branche den fünften Übernachtungsrekord in Folge: 424 Millionen Übernachtungen zählte das Statistische Bundesamt, 3 Prozent mehr als im Vorjahr. Linsin: „Die Tourismuszahlen sind rekordverdächtig.“