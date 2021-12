Lokale Schwellenländer-Rentenfonds: Der Champion und seine Herausforderer

Geballtes Interesse an einem attraktiven Markt trifft krisenbewährtes Produkt – was eine solche Kombination mitunter bewirken kann, zeigt geradezu exemplarisch die Entwicklung dieses seit der Auflage 2006 von Simon Lue-Fong betreuten Fonds.Lag das Volumen im Sommer 2009 noch bei unter 300 Millionen Euro, waren es im April 2010 bereits 3 Milliarden Euro und weitere neun Monate später über 6 Milliarden Euro.Lue-Fong agiert mit seinem aus insgesamt 14 Spezialisten bestehenden Team extrem flexibel: Er kann Währungs- und Zinswetten völlig unabhängig voneinander eingehen und im Notfall auch einmal sein angestammtes Terrain verlassen.Wie im Herbst 2008, als er nach der Lehman-Pleite eine Position auf steigende Kurse von US-Staatsanleihen eröffnete und das für manche Konkurrenten katastrophal verlaufene Jahr mit einem Plus abschloss.Die Effektivverzinsung des von Lue-Fong zusammengestellten Portfolios beträgt aktuell rund 7 Prozent, größere Positionen bestehen unter anderem in Brasilien, Polen, Südafrika und der Türkei.