Lombard Odier IM und ETF Securities ETFs auf fundamental gewichtete Anleihenindices

Die Produkte entsprechen der europäischen Investmentrichtlinie (OGAW) und sind damit für eine breite Investorengruppe investierbar. Bisher waren die auf Fundamentaldaten basierenden Strategien für festverzinsliche Anlagen von Lombard Odier IM Investoren nur über klassische Investmentfonds zugänglich. Gemeinsam bieten Lombard Odier IM und ETF Securities nun einer breiteren Investorenbasis - von Pensionsfonds und Versicherungen über Vermögensverwalter und Finanzberater bis hin zu Online-Brokern - die Möglichkeit, in Smart Beta-ETFs auf Anleihen zu investieren.

Das für Mitte April geplante Listing der ETFs an der Londoner Börse bedeutet eine deutliche Ausweitung des Angebots an fundamental gewichteten globalen Staatsanleihen sowie globalen und europäischen Unternehmensanleihen. Das Listing eines ETF auf lokale Anleihen von Emerging Markets ist für Anfang Mai geplant.



Smart Beta-Lösung für Anleiheninvestments



„Mit dieser Partnerschaft ergänzt sich die Fachkompetenz zweier Branchenführer. Wir freuen uns sehr, dass die Zusammenarbeit zustande gekommen ist. Mit den ETFs auf die Anleihen-Strategie von Lombard Odier IM, die auf Fundamentaldaten basiert, bieten wir eine innovative Smart Beta-Lösung an, um in Anleihen zu investieren“, sagt Mark Weeks, Chief Executive Officer von ETF Securities und ergänzt: „Die beständige Erweiterung unseres Produktangebots ist wesentlich für unsere Strategie: Neben Rohstoffen, Währungen, Aktienthemen sowie Short- und gehebelten ETPs bieten wir nun auch festverzinsliche Anlagelösungen an. Dies stärkt unsere Reputation als Pionier für spezialisierte Investmentlösungen und ist ein weiterer entscheidender Meilenstein auf unserem Weg, Anlegern intelligente Anlagealternativen zu bieten.“



Die Mehrheit der Anlagen in festverzinslichen Wertpapieren ist in Strategien investiert, die einem traditionellen Marktkapitalisierungsansatz folgen. Bei einer Investition in Aktien hat dieser Ansatz zur Folge, dass Investoren in die größten Unternehmen investieren. Auf dem Anleihemarkt bedeutet dies jedoch, dem Emittenten mit dem größten Emissionsvolumen Mittel zur Verfügung zu stellen.



Der von Lombard Odier IM entwickelte fundamentale Ansatz fußt darauf, dass Anleiheinvestoren zu allererst Kreditgeber sind. Die Höhe der emittierten Schulden ist daher nicht relevant. Vielmehr sollte sich eine Investition in Anleihen auf die Fähigkeit des Emittenten fokussieren, seine Schulden zurückzahlen zu können. Dieser Ansatz bewertet daher fundamentale Faktoren von staatlichen und privatwirtschaftlichen Emittenten. Bei Staatsanleihen gehören hierzu das Bruttoinlandsprodukt (BIP), das Verhältnis von BIP und Staatsverschuldung sowie die finanzwirtschaftliche und politische Stabilität. Bei Unternehmensanleihen wird zunächst der Beitrag der jeweiligen Branche zur gesamten Wirtschaftsleistung betrachtet. Dann werden Umsatz, Höhe der Verschuldung, Kapitalfluss und Kreditqualität des jeweiligen Emittenten bewertet. So lassen sich Risiko und Rendite für den Anleger verbessern.



Pioniere bei fundamental gewichteten Anleiheinvestments



„Wir freuen uns sehr, mit ETF Securities, einem erfahrenen Vorreiter bei ETPs, zusammenzuarbeiten. Auf dem Anleihemarkt wird über traditionelle passive Ansätze demjenigen Geld geliehen, der am höchsten verschuldet ist. Würden Sie aber jemandem Geld leihen, der bereits hoch verschuldet ist? Wir bemühen uns daher, Anleiheinvestoren eine bessere Diversifikation zu bieten. Hierzu wählen wir eine Strategie, die auf der Fähigkeit des Emittenten beruht, Schulden zurückzuzahlen. Mithilfe von wirtschaftlichen Fundamentaldaten erreichen wir eine optimale Allokation“, sagt Hubert Keller, Chief Executive Officer von Lombard Odier Investment Managers.



Sowohl private als auch institutionelle Anleger können dieses neue Angebot an ETFs einsetzen. Denn die Instrumente lassen sich als einfache, effektive und kostengünstige Bausteine für ein Kernportfolio von festverzinslichen Anlagen nutzen. Die Indexprodukte decken die wachsende Nachfrage der Investoren nach smarten, kostengünstigen und diversifizierten Anlagelösungen für festverzinsliche Wertpapiere. Denn sie weisen die typischen Produkteigenschaften von ETFs auf, die die regulatorische Anforderungen an Indizes erfüllen. Diese sind eine hohe Liquidität innerhalb des Handelstages und Transparenz. Die neuen ETFs unterstützen den zunehmenden Einsatz von kosteneffektiveren Investmentlösungen und bieten ein risikoadjustiertes Renditeprofil.



Lombard Odier IM hat mehr als fünf Jahre Erfahrung bei fundamental gewichteten Anleiheinvestments. Die Firma hat als eine der ersten diesen Ansatz entwickelt und Indizes hierauf berechnet. ETF Securities stellt ergänzend die Expertise auf dem Gebiet der Produktstrategie und Infrastruktur für ETFs zur Verfügung. Das Unternehmen ist ein Pionier für spezialisierte Investmentlösungen und hat 2003 den weltweit ersten ETC auf Gold auf den Markt gebracht.