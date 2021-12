Lombard Odier wirbt weitere ING-Führungskraft ab

Mit Pranay Gupta als neuem Investmentchef Asien-Pazifik will die Schweizer Privatbank Lombard Odier ihre Geschäftstätigkeit in dieser Region erweitern. Gupta kommt von ING Investment Management Asia Pacific, wo er die gleiche Position inne hatte. Darüber hinaus zeichnete Gupta für den Fonds ING (L) Institutional Global Enhanced Cap verantwortlich.Gupta wird in der Lombard Odier-Niederlassung in Hongkong arbeiten und an Vincent Duhamel, Asien-Chef von Lombard Odier berichten. Darüber hinaus hat die Bank dem neuen Manager die Position des globalen Leiter im Bereich Investment-Lösungen in Aussicht gestellt.Mit Gupta wechselt bereits der zweite ING-Manager zu Lombard Odier: Im Dezember 2011 ging Jan Straatman, globaler Investment-Chef von ING Asset Management, zum Schweizer Konkurrenten