Jim O’Neill 30.07.2012 Lesedauer: 1 Minute

London: Welthauptstadt der BRIC- und Next-11-Länder?

Wo wächst die Wirtschaft am rasantesten? In den BRIC- und Next-11-Ländern. Doch Jim O’Neill, Vorstandschef von Goldman Sachs Asset Management ist sich sicher, dass auch London über die Olympischen Spiele davon profitieren wird - und enthüllt in seinem Gastbeitrag, welche Landsleute in London das meiste Geld bei Louis Vuitton ausgeben.