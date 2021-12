Londoner Arbeitsmarkt Jeder dritte Banker erwartet höhere Boni

Bei Europas größten Investmentbanken, die sich bereits mit neuen Kapitalvorschriften der Aufseher herumschlagen müssen, stehen die Erträge unter verstärktem Druck, während sich der Ölpreiseinbruch vertieft und sich das Wachstum in China verlangsamt. Brevan Howard Asset Management, eine der größten Hedgefondsfirmen Europas, erlitt mit ihrem wichtigsten Makro-Fonds 2015 bereits den zweiten Jahresverlust in Folge, wie Bloomberg in diesem Monat aus unterrichteten Kreisen erfuhr.„Während die Investmentbanker einen Anstieg ihrer Bonuszahlungen in dieser Saison voraussagen, legt die gegenwärtige Marktlage nahe, dass solch eine positive Einstellung ungerechtfertigt sein könnte", wird Adam Jackson, Managing Director bei Astbury Marsden, in der Mitteilung zitiert. „Die höchste Führungsebene ist besonders optimistisch, doch dieser Optimismus wird auf eine harte Probe gestellt."Bei Barclays dürfte der Bonuspool für 2015 um mindestens zehn Prozent gegenüber dem Vorjahr sinken, während Großbritanniens zweitgrößtes Kreditinstitut Stellen in der Investmentbank abbaut, sagte eine mit dem Vorgang vertraute Person vergangene Woche.