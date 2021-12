Londoner Immobilienwahnsinn: Goodbye in Mayfair

Die Londoner Nobelviertel Mayfair und St. James’s sind einfach nicht groß genug, um all die Unternehmen zu beherbergen, die sich in den exklusivsten Stadtteilen der Metropole niederlassen wollen. Viele nehmen mittlerweile mit weniger klangvollen Adressen vorlieb. Der Markt für Büroimmobilien blüht jetzt auch andernorts auf.In einst heruntergekommenen Vierteln wie Victoria oder King’s Cross – letzteres ein ehemaliger Rotlichtbezirk – sprießen Gebäude aus dem Boden, mit deren Errichtung Entwickler die Fläche ausweiten, auf der die weltweit höchsten Büromieten gezahlt werden. So hat die Blackstone Group etwa 800 Meter vom St. James’s Square entfernt eine Liegenschaft erworben, mit der sie von einer Verknappung bei Büroraum zu profitieren gedenkt, die durch die Umwandlung von Büros in Luxuswohnungen entstanden ist. Land Securities Group investiert derweil in Victoria 2 Milliarden Pfund (2,4 Milliarden Euro).Die neue Bautätigkeit entfaltet sich vor dem Hintergrund, dass in Mayfair und St. James’s ältere Büroräume wieder in Wohnraum umgewandelt werden, um die steigenden Preise auszunutzen. Von dem, was übrig bleibt, sichern sich Hedgefonds und Beteiligungsgesellschaften den Löwenanteil. 55 Prozent der Neuvermietungen von Büroraum in den genannten Gegenden gingen seit Jahresbeginn an Firmen aus diesen Branchen, wie Cushman & Wakefield am 10. September mitteilte.„Die Pachtverträge haben eine kürzere Dauer, weil das Angebot so knapp ist; so entstehen am Rande der traditionellen Premium-Gegenden Gelegenheiten, exponentielles Mietwachstum zu erzielen”, sagt James Lock, geschäftsführender Direktor bei der Immobiliensparte von Blackstone.Zwar ist das West End geographisch nicht genau definiert, doch versteht man darunter gemeinhin das Geschäftsviertel in der Innenstadt, das sich westlich an den Finanzbezirk City of London anschließt. Dazu gehören Mayfair, Soho und St. James’s sowie Touristenattraktionen wie der Buckingham Palast, der Theaterbezirk und der Verkehrsknotenpunkt Piccadilly Circus.Die Immobilienentwickler wollen sich die Nachfrage nach größeren, moderneren Büros mit guter Verkehrsanbindung in der Stadtmitte Londons zunutze machen. Überall an den Rändern des West End steigen die Mieten, wie der Immobilienmakler Knight Frank mitteilt. In Mayfair und St. James’s, wo sich Hedgefonds ballen wie nirgendwo sonst in Europa, werden für den Quadratfuß (0,09 Quadratmeter) derzeit 95 Pfund (113 Euro) gezahlt, genauso viel wie im Vorjahr.In Victoria, einem unansehnlichen Bus- und Bahnknotenpunkt zwischen St. James’s und Belgravia, den Oberbürgermeister Boris Johnson zur Sanierung vorgesehen hat, verfolgt Land Securities unter anderem das Projekt Zig Zag Building, einen Büro- und Kaufhauskomplex in der Victoria Street.American Express, Google und Microsoft nutzen bereits moderne Gebäude in Victoria, einer Gegend mit vielen Bürobauten, die vor knapp einem halben Jahrhundert hochgezogen wurden, um staatliche Behörden zu beherbergen. Land Securities ist dabei, Gebäude aus den 60er und 70er Jahren des vorigen Jahrhunderts abzureißen, um sie durch Neubauten zu ersetzen, die den heutigen Bedürfnissen von Firmenkunden eher entsprechen.Bis Ende 2016 laufen in der Londoner Innenstadt Pachtverträge für Büroflächen von insgesamt 2,4 Millionen Quadratmetern aus, sagt Lock von Blackstone. Die Aussichten, in eine ähnliche Liegenschaft in der Nähe umzuziehen, sind begrenzt, denn der Leerstand lag Ende Juni in Mayfair, Soho und St. James’s rund ein Viertel unter dem langjährigen Durchschnitt, wie Knight Frank in einem Bericht vom 1. August feststellte.King’s Cross und Paddington gehören zu den Gegenden am Rande des West Ends, die von besseren Verkehrsverbindungen wie Crossrail profitieren dürften. Die Hochgeschwindigkeitsstrecke wird eine direkte Zugverbindung zwischen dem Flughafen Heathrow im Westen und dem Finanzbezirk Canary Wharf im Osten Londons schaffen.British Land erwarb im Juli in der Nähe des Bahnhofs Paddington – der Endstation der Heathrow Express-Züge – Büros, Läden und Land für 470 Millionen Pfund. Sobald das knapp drei Kilometer von Mayfair entfernte Gelände voll verpachtet ist, wird es dem Entwickler eine Jahresrendite von 6,2 Prozent bringen, sagte CEO Chris Grigg in einer Telefonkonferenz mit Investoren im Juli. Die Durchschnittsrendite von Büros in Filetlagen des West Ends schätzte der Makler Savills im August auf 3,5 Prozent.„Es sind die größeren Grundflächen, die einen wirklichen Unterschied machen”, sagte Grigg in einem Interview am 24. Juli. British Land besitzt auch Regent’s Place, ein Projekt das knapp 1,6 Kilometer von der Oxford Street entfernt liegt. Dort betragen die Mieten über 60 Pfund pro Quadratfuß, sagte Grigg. Das sind über 20 Prozent mehr als vor nicht einmal zwei Jahren.Der Gewerbeimmobilienspezialist Colliers International sieht Mieter „aus dem West End Richtung Osten treiben”. Guy Grantham, Direktor bei Colliers, stellt für King’s Cross fest: „Wir rechneten vorwiegend mit Pächtern aus der Medien- und Technologiebranche, doch es kommen auch Anwaltskanzleien und andere.”Die Mieten für die besten Gebäude im Bezirk King’s Cross werden Colliers zufolge bis 2016 um über 20 Prozent auf etwa 65 Pfund je Quadratfuß steigen.„Diese peripheren Gegenden, von denen die Leute reden, werden nicht peripher bleiben”, sagt Mike Prew, Analyst bei der Jefferies Group in London. Die Entwickler in King’s Cross werden „jetzt, wo die Gegend vollkommen neu positioniert ist, ein Vermögen machen.”