Londoner Spitzen-Banker erwarten 2013 44 Prozent mehr Bonus

Der durchschnittliche Bonus für einen geschäftsführenden Direktor dürfte auf 166.955 Pfund steigen, verglichen mit 115.618 Pfund ein Jahr zuvor, ergab eine Umfrage von Astbury Marsden. Das ist mehr als das Doppelte ihres durchschnittlichen Gehalts, während der Anteil 2012 bei 88 Prozent lag, berichtete die Personalagentur in einer per E-Mail übermittelten Erklärung.“Trotz des Drucks, die Bonuszahlungen zu begrenzen, ist es angesichts der konjunkturellen Besserung und der allmählichen Erholung der Bankengewinne nicht unangemessen, dass auch die Bonuserwartungen anziehen”, schrieb Mark Cameron, Chief Operating Officer bei Astbury Marsden in London, in der Mitteilung. “Zwar haben sich die Aussichten verbessert, dennoch könnten einige dieses Jahr enttäuscht werden.”Die Europäische Union erreichte im Februar eine Vereinbarung, die Banker-Boni von mehr als dem Doppelten der Festvergütung untersagt. Mit diesem Schritt will die Politik exzessive Vergütungen verhindern und das Eingehen von Risiken eindämmen. Großbritannien hat im September beim höchsten EU- Gericht Klage gegen die Obergrenze eingereicht. Über den Fall ist noch nicht entschieden.Die Europäische Bankenaufsichtsbehörde EBA lockerte ihre Haltung zu Bonuszahlungen am vergangenen Freitag leicht. Sie gesteht Banken das Recht zu, bei ihren nationalen Aufsehern eine Ausnahmeregelung bei der Bonusbegrenzung für Mitarbeiter mit einem Gehalt von bis zu einer Million Euro zu beantragen.Londoner Finanzdienstleister bieten auch größere Vergütungspakete, um Spitzenkräfte von der Konkurrenz anzulocken, berichtet Astbury Marsden. Auf der Ebene geschäftsführender Direktor erhielten Mitarbeiter bei einem Wechsel einen Zuschlag von 29 Prozent zu ihrem Festgehalt, verglichen mit 15 Prozent 2012, teilte die Personalagentur mit.In Großbritannien verdienten 2012 2188 Investmentbanker mehr als eine Million Euro, der größte Anteil in der EU, berichtete die EBA in London. In Spanien waren es 37. Frankreich und Deutschland kamen auf 117 beziehungsweise 100.Astbury Marsden hat im Oktober 1509 Investmentbanker in London befragt.