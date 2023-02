Die Fonds-Favoriten der Top-Vermögensverwalter Ulrich Harmssen empfiehlt den Seahawk Equity Long Short

Die sich in Deutschland immer noch in einer Nische befindlichen Long-Short-Fonds entfalten in der Regel immer dann segensreiche Wirkungen, wenn es an den Aktienmärkten ruppig zugeht. Ein besonders erfolgreicher Vertreter ist der Mitte 2019 aufgelegte Seahawk Equity Long Short (ISIN: LU1910829313). Seine Retail-Klasse legte im Jahr 2022 um beeindruckende 47,4 Prozent zu.

Die Strategie des Seahawk Equity Long Short

Der Name des Fonds ist Programm: Sein Management geht Long- und Short-Positionen ein, beschränkt sich dabei aber auf die Sektoren Transport und Energie. Quelle des Fachwissens für diese Sektoren ist die Muttergesellschaft von Seahawk Investments namens Transport Capital mit Sitz in Singapur. Die Firma beschäftigt etliche Spezialisten für die Bereiche Transport und Energie mit Niederlassungen in New York, Hamburg, Peking und Athen.

Kritiker mögen einwenden, dass die Beschränkung auf die genannten Sektoren Transport und Energie das Investment-Universum des Fonds gefährlich klein macht. Vergessen wird dabei, dass allein der Sektor Transport vielfältig und umfassend ist. Dazu gehören Schifffahrt (Container, LNG-und LPG-Tanker, Kreuzfahrt, Werften und Häfen), Luftfrachtdienste und Logistikunternehmen, Flugzeughersteller und deren Zulieferer, Fluglinien und Betreiber von Flughäfen, Anbieter von Flugzeugleasing, Eisenbahngesellschaften und Speditionsunternehmen. Auch der Bereich Energie ist ausgesprochen vielfältig. Dazu zählen Erneuerbare Energien mit den Sektoren On- und Offshore-Wind, Wasserstoff, Solar und Photovoltaik, integrierte Ölkonzerne, Produzenten und Explorer sowie Versorger.

Bei der Auswahl der Einzeltitel verfolgt Seahawk Investments im ersten Schritt eine Top-Down-Strategie. Ausgehend vom Makro-Bild stellt die Gesellschaft zunächst die Attraktivität der einzelnen Sektoren fest und gewichtet entsprechend. In einem zweiten Schritt bestückt der Asset Manager dann in einem Bottum-Up-Approach beide Sektoren mit Long-und Short-Positionen.

Größte Long-Position im Portfolio des Seahawk Equity Long Short Fund ist laut aktuellem Factsheet Hafnia. Das Unternehmen aus Singapur bietet Seeverkehrdienstleistungen an und ist mit über 200 Schiffen weltweit einer der größten Betreiber von Produkt- und Chemie-Tankern. Ebenfalls unter den Top-Holdings des Fonds ist Aercap Holdings. Das Unternehmen mit Sitz in Amsterdam gehört zu den weltweit größten Flugzeugleasinggesellschaften. Größte Short-Position sind mit einer Gewichtung von gut 10 Prozent Futures auf den Stoxx 600 Oil&Gas.

Die Top-5-Aktien im Seahawk Equity Long Short

Hafnia (5,2 Prozent)

Aircap Holdings (4,1 Prozent)

Engie (4,1 Prozent)

Gram Car Carriers (3,9 Prozent)

Southwest Airlines (3,5 Prozent)

Das Portfoliomanagement des Seahawk Equity Long Short verfügt über exzellentes Spezialwissen über Transport und Energie. Sicher: Der Fonds eignet sich nicht als Basisanlage, ist aber als Satellit im Portfolio allemal bestens geeignet, um Volatilität und Risiken zu senken.

