Long-Short-Fonds von RWC in Deutschland zugelassen

Der Ucits III richtlinienkonforme Aktienfonds kam im Oktober 2009 auf den Markt. Das siebenköpfige Management-Team wird von Mike Corcell geleitet, der von 2004 bis 2008 den Threadneedle-Fonds American Crescendo verantwortete. Auch Corcells ehemaliger Threadneedle-Kollege Alex Robarts gehört dem Fondsmanagement-Team an. Das Fondsvermögen wird nach der gleichen Strategie verwaltet, die Corcell schon in den vergangenen fünf Jahren eingesetzt hat. Der Fonds ist in drei Währungsklassen – Euro, US-Dollar und Britische Pfund – erhältlich.