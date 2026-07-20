Longevity umfasst neben Pharma und Biotech die komplette Wertschöpfungskette gesunden Alterns, erinnert Lydia Reich von Raiffeisen CM. Wie Anleger daran teilhaben können.

| Bildquelle: Longevity ist nicht nur als persönlicher Lifestyle, sondern auch als Investmentthema interessant, sagt Lydia Reich von Raiffeisen Capital Management.

Longevity ist nicht nur als persönlicher Lifestyle, sondern auch als Investmentthema interessant, findet Lydia Reich von Raiffeisen Capital Management.

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„Live long and prosper“ war einst Science-Fiction. Heute beschreibt der Satz einen der stärksten gesellschaftlichen Trends unserer Zeit: Menschen werden älter – und sie wollen diese zusätzlichen Jahre möglichst gesund, aktiv und selbstbestimmt verbringen.

Gesund alt werden entwickelt sich dabei vom Lifestyle zu einem eigenständigen Anlagethema.

Breite Wertschöpungskette

Longevity umfasst längst mehr als Pharma und Biotechnologie. Der Trend zieht sich entlang der gesamten Wertschöpfungskette des gesunden Alterns – von Prävention, Ernährung und Bewegung bis hin zu Diagnostik, Medizintechnik und innovativen Therapien.

Die zugrunde liegende Logik ist einfach: prevent – maintain – correct.

Genau hier verlagert sich die Nachfrage. Menschen achten stärker auf Ernährung, Bewegung, Schlaf, Regeneration und Vorsorge. Sie nutzen Wearables, analysieren Gesundheitsdaten und investieren in Produkte, die ihre Lebensqualität verbessern. So entsteht ein wachsendes Marktsegment, das Konsum, Technologie, Medizintechnik und Gesundheitsdienstleistungen miteinander verbindet.

Gesunde Ernährung

Ein naheliegender Startpunkt ist die Ernährung. Wer lange gesund bleiben will, muss den Körper gut versorgen. Dabei rückt Protein zunehmend in den Fokus – es unterstützt Muskeln, Stoffwechsel und Regeneration, alles Faktoren, die mit dem Alter wichtiger werden.

Der französische Konzern Danone steht exemplarisch für diese Entwicklung. Das Unternehmen verbindet klassische Konsumprodukte wie Joghurt oder pflanzliche Alternativen mit medizinischer Ernährung. Genau diese Kombination macht den Reiz aus: Danone trifft den Alltag vieler Konsumentinnen und Konsumenten und adressiert zugleich den steigenden Bedarf älterer Menschen.

Proteinreiche Ernährung ist längst kein Nischenthema mehr. Sie wird Teil eines breiteren Verständnisses von Gesundheit. Wer mobil bleiben will, achtet auf Muskelkraft. Wer sich schneller erholen will, achtet auf Ernährung. Und wer langfristig aktiv bleiben möchte, beginnt oft früher damit.

Bewegung im Alltag

Der zweite zentrale Baustein ist Bewegung. Was früher als Freizeit galt, wird heute zunehmend als Voraussetzung für ein gesundes Leben verstanden. Aktivität wird messbar: Menschen wollen wissen, wie viele Schritte sie gehen, wie gut sie schlafen und wie schnell sie sich regenerieren.

Hier setzen Unternehmen wie Apple und Garmin an. Beide kommen aus den USA – doch ihre Positionierung ist unterschiedlich. Apple hat mit der Apple Watch esundheitsfunktionen in den Mainstream gebracht und ein breites Ökosystem aufgebaut.

Garmin hingegen spricht stärker ambitionierte Nutzer:innen an und liefert tiefgehende Daten zu Training, Belastung und Regeneration. Das verändert den Markt grundlegend. Aus Bewegung werden Daten. Aus Daten entstehen personalisierte Empfehlungen. Und aus einzelnen Geräten wächst ein vernetztes Ökosystem aus Hardware, Software und Services.

Damit verschiebt sich das Geschäftsmodell: Es geht nicht mehr nur darum, ein Produkt zu verkaufen, sondern Nutzerinnen und Nutzer dauerhaft zu begleiten. Wer seine Gesundheitsdaten täglich sieht, setzt sich automatisch bewusster mit dem eigenen Körper auseinander. Prävention wird greifbar und einfacher umzusetzen.

Gesundes Sehen

Longevity entscheidet sich jedoch nicht nur bei Hightech-Anwendungen. Oft sind es alltägliche Faktoren, die bestimmen, wie selbstständig Menschen bleiben. Ein gutes Beispiel ist das Sehen. Wer gut sieht, bewegt sich sicherer, bleibt mobiler und nimmt aktiver am Leben teil.

Der französisch-italienische Konzern Essilorluxottica adressiert genau diesen Bedarf. Das Unternehmen verbindet medizinische Relevanz mit Konsum und Lifestyle. Brillen sind längst mehr als ein Accessoire – sie sind für viele Menschen eine zentrale Gesundheitslösung.

Mit zunehmendem Alter steigt die Nachfrage nach Sehkorrekturen, während technologische Innovationen und neue Vertriebskanäle den Markt weiterentwickeln.

Ästhetische Medizin

Besonders sichtbar wird der Longevity-Trend derzeit auch in der ästhetischen Medizin. Das schweizerische Unternehmen Galderma steht für eine neue Generation von Angeboten zwischen Dermatologie und Lifestyle. Filler, Skin Booster und minimalinvasive Behandlungen sind im Mainstream angekommen.

Dabei geht es längst nicht nur um kurzfristige Effekte. Immer mehr Anbieter und ebenso Ärzte denken Gesundheit ganzheitlicher. Praxen entwickeln sich von klassischen

Behandlungszentren hin zu umfassenderen Anlaufstellen, die Prävention, Lebenss til, Hautgesundheit und Stoffwechsel stärker miteinander verbinden. Im Fokus steht ein langfristiger Ansatz, der darauf abzielt, Gesundheit, Leistungsfähigkeit und äußeres Erscheinungsbild möglichst stabil zu halten.

Longevity berührt unterschieldiche Industrien

Diese Beispiele zeigen: Longevity ist kein klar abgegrenzter Sektor, sondern ein Querschnittsthema. Es reicht von Ernährung über Technologie bis hin zu Alltagslösungen und Gesundheitsvorsorge. Unterschiedliche Branchen wachsen dabei immer stärker zusammen.

Der Wunsch, „forever young“ zu bleiben, ist nicht neu. Neu ist, wie greifbar er geworden ist – nicht als Versprechen, sondern als strukturelle Entwicklung. Longevity ist damit kein kurzfristiger Trend, sondern ein umfassendes Anlagethema, das sich quer durch Branchen entwickelt – und für langfristig orientierte Anlegerinnen und Anleger neue Chancen eröffnet.