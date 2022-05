US-Fondsanbieter Loomis Sayles mit neuer ESG-Chefin

Die Fondsgesellschaft Loomis, Sayles & Company, Partnergesellschaft von Natixis IM, hat eine neue Nachhaltigkeits-Chefin. Neu an Bord ist Colleen Denzler. Sie soll an der Spitze der ESG-Abteilung die Nachhaltigkeitsziele, -Metriken und -Kriterien des Hauses weiterentwickeln und diese ständig an die aktuelle Regulierung anpassen, heißt es aus dem Investmenthaus.

Zudem soll sich Denzler, die am Hauptsitz in Boston tätig wird, um Zugang zu ESG-Daten aus solchen Bereichen kümmern, in denen der Markt bislang nur unvollständige Daten bereithält. Auch den Dialog mit den Unternehmen, in die das Haus investiert, will man bei Loomis Sayles unter Denzlers Leitung intensivieren. Insgesamt soll das Nachhaltigkeitsteam die Anlageteams des Hauses strategisch beraten. Dabei soll Denzler auch hausinterne Schulungen durchführen, wünscht man sich bei Loomis Sayles.

Die neue Nachhaltigkeitschefin arbeitet seit 35 Jahren in der Vermögensverwaltungsbranche. Sie hatte bereits eine Reihe von Führungspositionen in den Bereichen Investment und Nachhaltigkeit inne. Erfahrung bringt sie unter anderem von Calvert Asset Management, Janus Henderson und American Century Investments mit.

„Colleens umfassender Hintergrund wird uns weiterhelfen, ESG-Erkenntnisse und -Daten in unseren Anlageprozessen zu nutzen und Produkte zu entwickeln, die mit den ESG-Zielen unserer Kunden übereinstimmen“, sagt Investmentchef David Waldman, dem Denzler beim neuen Arbeitgeber zuarbeiten soll.

Loomis, Sayles & Company ist ein US-amerikanischer Asset Manager, der als Boutique dem Anbieter Natixis Investment Managers angeschlossen ist. Die Gesellschaft verwaltete Ende März nach eigenen Angaben 336 Milliarden US-Dollar und beschäftigt 803 Mitarbeiter.