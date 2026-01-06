Georges Vuitton hatte 1896 ein Problem. Nicht sein eigenes – sondern das des Hauses seines verstorbenen Vaters Louis. Dessen Koffer wurden so eifrig kopiert, dass selbst die dreistesten Fälschungen kaum noch zu unterscheiden waren vom Original. Die Lösung? Ein neues Muster. Eines, das nicht nur schützt, sondern sichtbar ist. Unverwechselbar. Unübersehbar.

Georges griff zu Stift und Papier. Neo-gotische Ornamente hier, ein Hauch Japonismus dort, dazu die Initialen seines Vaters – ineinander verschlungen wie ein visuelles Versprechen. Das Ergebnis war ein Muster, das zwischen Audrey Hepburn und heutigen Pop-Ikonen ebenso funktioniert wie zwischen Marc Jacobs und Pharrell Williams, zwischen den 1930er-Jahren und 2026.

Was als Kopierschutz begann, wurde zur Ikone. Das ist die wahre Kunst von Luxus: aus Notwendigkeit Begehrlichkeit machen.

Die Jubiläums-Strategie

Andere Marken hätten zum 130. Geburtstag eine digitale Capsule gelauncht. Louis Vuitton macht das Gegenteil: zurück ins Archiv, rein in die Handwerkskunst. Drei Kollektionen zeigen, dass Geschichte nicht nur gefeiert, sondern weitergedacht werden kann.

Da ist die Monogram Origine Collection – ein neu entwickelter Jacquard-Stoff aus Leinen und Baumwolle in sanften Pastelltönen, inspiriert von einem archivierten Kundenregister aus dem frühen 20. Jahrhundert. Während Tech-Konzerne ihre Datenbanken durchforsten, blättern die Franzosen in echten Lederbüchern. Der Unterschied? Man sieht ihn.

Anlässlich des 130-jährigen Jubiläums des Louis-Vuitton-Monograms verleiht diese Monogram Origine Bleu Courrier-Version der Side Trunk MM dem charakteristischen Motiv des Hauses Louis Vuitton eine einzigartige Vintage-Note | Bildquelle: Louis Vuitton

Die VVN Collection setzt auf naturbelassenes, pflanzlich gegerbtes Rindsleder. Ohne Finish. Ohne Beschönigung. Mit der stillen Garantie: Je mehr Macken, desto besser. In einer Instagram-Welt perfekter Oberflächen ist das fast schon subversiv. Patina statt Photoshop. Jane Birkin hätte genickt.

Und dann die Time Trunk Collection: Trompe-l’œil-Drucke, die historische Koffer auf moderne Taschen übertragen. Holzmaserung, Metallbeschläge, Nieten – alles gedruckt, aber so präzise, dass man zweimal hinschauen muss. Luxus für Menschen, die wissen, dass Nostalgie keine Rückwärtsgewandtheit ist, sondern eine Kunstform.

Die Monogram Anniversary Kollektion präsentiert diese Alma GM, eine Hommage an historische Louis-Vuitton-Koffer mit Trompe-l’Œil-Motiv. | Bildquelle: Louis Vuitton

Fünf Taschen, die niemals sterben

Im Zentrum der Kampagne stehen fünf Modelle, die mehr über Zeitlosigkeit erzählen als jedes Marketing-Seminar.

Der Speedy von 1930, geboren aus dem Wunsch nach schneller Mobilität in einer Zeit, als Reisen noch Abenteuer bedeutete. Der Keepall, ebenfalls 1930, der Inbegriff des stilvollen Wochenendes – damals wie heute.

Die Noé von 1932, ursprünglich entworfen, um fünf Champagnerflaschen sicher zu transportieren. Luxus war hier nie Selbstzweck, sondern immer auch praktisch.

Die Alma, eine der architektonischsten Taschen des Hauses, klar in der Linie, streng in der Form, unverkennbar Paris. Und schließlich die Neverfull von 2007 – der Beweis, dass auch im 21. Jahrhundert noch echte Klassiker entstehen können.

Was diese fünf verbindet? Man kauft sie nicht für eine Saison. Man kauft sie, um sie in zehn Jahren noch zu tragen. Und in zwanzig. Und irgendwann weiterzugeben.

Warum Verknappung wirkt

Luxus lebt von Kontrolle. Wer Begehrlichkeit schaffen will, darf nicht jedem geben, was er will – selbst wenn derjenige das Geld hat. Limitierte Editionen, kuratierte Verfügbarkeit, bewusst gesetzte Knappheit.

Das klingt arrogant. Ist es auch. Funktioniert aber. Denn was schwer zu bekommen ist, wird begehrt.

Eine Studie von Baghunter aus dem Jahr 2016 zeigte, dass die Hermès Birkin Bag über 35 Jahre hinweg eine durchschnittliche jährliche Wertsteigerung von 14,2 Prozent erzielte – mehr als viele klassische Anlageklassen.

Louis Vuitton spielt ein ähnliches Spiel – allerdings mit größerem Volumen. Die Monogram-Taschen sind nicht so rar wie eine Birkin, aber selektiv genug, um ihren Wert zu halten. Wer eine Speedy aus den 1990er-Jahren besitzt, dürfte heute kaum Verluste sehen. Vorausgesetzt, sie wurde getragen – nicht misshandelt.

Ein Muster, viele Leben

Das Geheimnis des Monogramms liegt nicht darin, dass es unverändert geblieben ist. Sondern darin, dass es sich immer wieder neu erfindet, ohne seine DNA zu verlieren.

Marc Jacobs ließ Stephen Sprouse Graffiti darüber sprühen. Takashi Murakami machte es farbig und verspielt. Yayoi Kusama setzte Punkte. Virgil Abloh holte es auf die Straße. Und Pharrell Williams gibt ihm heute seinen Rhythmus.

Das Muster bleibt. Die Interpretation wechselt. So überlebt eine Marke 130 Jahre.

Mann trägt eine Louis-Vuitton-Tasche mit Monogramm | Bildquelle: Imago Images / Zoonar

Mehr als nur Mode

Reden wir kurz über Rendite. Luxustaschen sind längst mehr als Accessoires. Sekundärmarkt-Plattformen zeigen: Bestimmte Modelle verlieren kaum an Wert, manche gewinnen sogar. Limitierte Editionen aus Künstlerkooperationen erzielen teils deutliche Aufschläge gegenüber dem ursprünglichen Verkaufspreis.

Natürlich ist das keine Garantie. Aber im Vergleich zu Fast Fashion, die nach einer Saison entsorgt wird, ist eine klassische Speedy ein erstaunlich stabiles Wertobjekt. Mit dem Vorteil, dass man sie tragen kann. Versuchen Sie das einmal mit Gold.

Warum das Monogramm überlebt

130 Jahre. Zwei Weltkriege, Wirtschaftskrisen, Modetrends von Disco bis Logomania. Das Monogramm hat alles überlebt. Weil es verstanden hat, was Luxus wirklich bedeutet: Nicht jedem zu gefallen. Aber denen, die es verstehen, alles zu geben.

Zum Jahresauftakt 2026 feiert Louis Vuitton sein Monogramm mit drei neuen Kollektionen und fünf ikonischen Taschen. Und wenn Sie sich fragen, ob sich eine Investition lohnt, stellen Sie sich nur eine Frage: Würden Sie diese Tasche in zehn Jahren noch tragen?

Wenn die Antwort „Ja“ lautet, ist es längst keine Tasche mehr. Sondern ein Stück Modegeschichte – mit Renditepotenzial.