Interview mit Louise Bonzano von JP Morgan AM „Frau Bonzano, Nestlé im Nachhaltigkeits-Fonds – wie geht das zusammen?“

DAS INVESTMENT: Frau Bonzano, Sie haben 2016 bei JP Morgan Asset Management den Europe Sustainable Equity Fund aufgelegt. Das war schon vor der großen ESG-Welle in der Branche. Was waren die Beweggründe, inmitten des Tech-Booms einen Nachhaltigkeits-Fonds aufzulegen? Louise Bonzano: Eigentlich hatten wir das schon viel früher vor, die ersten Ideen in diese Richtung gab es bereits in den frühen 2000ern. Aber vorher war dieses Konzept ehrlich gesagt nicht wirklich umsetzbar. Es fehlten das Interesse und auch der regulatorische Antrieb dahinter. Und auch auf Seiten der Unternehmen ging es längst nicht so transparent zur Sache wie heute. Vom Interesse der Investoren mal ganz zu schweigen. Erst Mitte der 2010er schien die Zeit reif zu sein. Warum braucht ein Unternehmen wie JP Morgan Asset Management überhaupt einen speziellen Nachhaltigkeitsfonds? Sollten nicht alle Fonds nachhaltig sein? Bonzano: Unsere...

Bonzano: Unsere Fonds sind in Luxemburg als SICAVs aufgelegt, sie werden überall auf der Welt außerhalb der USA verkauft. Man bekommt sie also in Europa, Asien und Lateinamerika. Und an all diesen Orten auf der Welt hat man eine sehr unterschiedliche Auffassung davon, was ESG bedeutet. Wir fahren deshalb mehrgleisig: Auf der einen Seite bewerten wir die wesentlichen ESG-Faktoren systematisch in allen unseren aktiven Anlageentscheidungen. So ist unsere gesamte aktive gemanagte Fondspalette bereits seit 2020 ESG-integriert. Daneben wollten wir schon frühzeitig von Grund auf neue Strategien auflegen, die von Anfang an auf Nachhaltigkeit ausgerichtet sind, oder bestehende erfolgreiche Strategien noch einmal explizit in einer nachhaltigen Variante anbieten, um den unterschiedlichen Anforderungen und Wünschen unserer Kunden rund um nachhaltiges Investieren Rechnung zu tragen.

Genau. In diesem Fonds ist jede einzelne Aktie im Portfolio nicht nur aus finanzieller Sicht attraktiv, sondern gehört auch unter ESG-Gesichtspunkten zu den besten ihrer Branche.

Sie sagten gerade, man versteht überall auf der Welt etwas anderes unter Nachhaltigkeit und ESG. Wie definieren Sie diesen Begriff für sich?

Meist dreht es sich bei der Betrachtung ausschließlich um die Umwelt, also das E. Dabei ist Governance die Grundlage für alles. Wenn man mit seinem Unternehmen gute Dinge für die Umwelt tut, aber keine gute Unternehmensführung hat, wird das nicht funktionieren. Aber Governance allein reicht eben auch nicht aus.

Kommen wir auf das E und das S, also Umwelt und Soziales. Was von beiden ist derzeit wichtiger?

Ökologische und soziale Aspekte sind gleichermaßen wichtig. Über Umweltaspekte wird nur mehr in der Presse geschrieben, vielleicht sind diese leichter zu verstehen. Aber soziale Aspekte sind genauso bedeutend.

Sie sind seit 23 Jahren bei JP Morgan Asset Management. Hat sich Ihr Blick auf die Nachhaltigkeit in den letzten Jahren verändert? Ist das Thema seit 2016 komplexer geworden?

Manches ist komplexer, manches aber auch einfacher geworden. Die Unternehmen müssen jetzt viel mehr Daten offenlegen. Die sind nicht perfekt, nach wie vor sind es nicht die gleichen Standards, die man von Finanzdaten gewohnt ist. Aber man ist viel weiter als noch vor einigen Jahren. Was sich auch zum Positiven verändert hat ist der Stellenwert des Themas. Früher gab es in vielen Unternehmen einen ESG-Verantwortlichen, doch das Top-Management hatte keine Ahnung von diesen Themen. Heute weiß jeder CEO oder CFO darüber Bescheid.

Werfen wir einen genaueren Blick auf den Europe Sustainable Equity Fonds. Was unterscheidet ihn vom Wettbewerb?

Es handelt sich um einen ausgewogenen Fonds, also um einen nachhaltigen Fonds mit guten, wertgetriebenen Finanzdaten und nicht um einen „grün angestrichenen“ Growth-Fonds. Meiner Meinung nach haben zu viele ESG-Fonds ein zu großes Wachstums- und Small-Cap-Engagement. Das hat in der Vergangenheit die Performance befeuert, jedenfalls bis 2022. Aber man sollte sich von dem leiten lassen, was man erreichen will. Bei nachhaltigen Fonds sollte es um ein nachhaltiges Ergebnis gehen und nicht um den Stil, ganz egal ob dieser auf Large Caps oder Small Caps, auf Wachstum oder Value ausgerichtet ist.

Um attraktive Unternehmen zu identifizieren, setzen Sie auf einen vierstufigen Selektionsprozess und Ausschlusslisten. Das bieten doch auch andere Fonds.

Wir schließen nicht-nachhaltige Branchen wie Ölproduzenten und Waffenhersteller aus, aber das machen, wie Sie richtig sagen, viele. Unser Mehrwert besteht darin, dass wir uns tatsächlich mit den Unternehmen auseinandersetzen und auf diese zugehen.

Was heißt das genau?

Wir führen Gespräche mit dem Management, legen gemeinsam Ziele fest und tracken die Fortschritte. Das ist meiner Meinung nach der Punkt, an dem wir den größten Unterschied machen. Zwar ist der bedeutende Teil des Fonds in Unternehmen investiert, die in Bezug auf Nachhaltigkeit und finanzielle Eigenschaften schon sehr weit vorne sind. Aber wir engagieren uns auch bei Unternehmen, die finanziell gut dastehen, in Sachen ESG aber noch unterdurchschnittlich aufgestellt sind. Wir arbeiten dann gemeinsam mit diesen Firmen am Wandel.

Dann müssen Sie deren Entwicklung jedoch immer im Auge behalten. Ist es schon vorgekommen, dass Sie in ein Unternehmen investiert haben, weil Sie großes Potenzial erkannten, nur um es wenige Jahre später doch wieder aus dem Fonds zu schmeißen?

Das kommt leider gelegentlich vor. Wir waren etwa vor vielen Jahren in Renault investiert. Doch dann wurde der ehemalige CEO in Japan verhaftet, als er aus dem Flugzeug stieg. Wir sprachen dazu mit unseren für Japan zuständigen Spezialisten, die uns erklärten, dass in Japan niemand einfach so verhaftet wird, sondern die Verurteilungsrate im Gegensatz zu anderen Ländern sehr hoch ist. Wir haben uns dann innerhalb weniger Stunden von diesem Investment getrennt, weil ein festgenommener CEO nicht zum Profil des Fonds passt. Auch wenn die Entwicklung von Renault in Richtung Elektromobilität ansonsten zufriedenstellend war.

Das ist ein Beispiel für einen Rausschmiss. Haben Sie auch Fälle, wo Sie immer wieder mit sich hadern, ob Sie überhaupt investieren sollten?

Das wäre etwa der Energiekonzern RWE. Wir sind überzeugt, dass das Unternehmen großartige Fortschritte macht bei der Transformation. In den USA sprechen wir bei einem solchen Konzern von „Saint and Sinner“, sie sind also Heiliger und Sünder zugleich. Denn trotz aller Fortschritte ist ein großer Teil des Geschäftsmodells nach wie vor umweltschädlich. Und der Krieg in der Ukraine hat den ursprünglich angepeilten Zeitplan des Unternehmens in Richtung kohlenstoffneutrale Zukunft weiter verzögert, weil die Energiesicherheit des Landes nach den russischen Sanktionen natürlich erst einmal wichtiger war. Aber dieses Ereignis zeigte zugleich, wie wichtig es ist, dass sich die deutsche Regierung und auch das Unternehmen auf die Energiesicherheit konzentrieren.

Sie sind also noch nicht in RWE investiert?

Nein, bislang nicht. Aber wir stehen mit dem Unternehmen sehr viel im Austausch und behalten es intensiv im Auge. Wenn die Entwicklung so weiterläuft, sind wir optimistisch, eines Tages zu investieren.

Investiert sind Sie dagegen in Nestlé, es ist eine der größten Position in Ihrem Fonds. Ein Unternehmen, das aufgrund des umstrittenen Geschäftsmodells mit Wasser, Zucker in Lebensmitteln und Plastikverpackungen immer wieder in der Kritik steht. Wie passt das zu einem Nachhaltigkeitsfonds?

Ich kenne natürlich diese Berichte. Man muss aber ganz klar sagen: Das Unternehmen macht riesige Fortschritte. Nestlé peitscht die Industrie wirklich vorwärts, nicht nur in den entwickelten Märkten, sondern auch in den Emerging Markets. So haben sie den Zucker- und Salzgehalt in Lebensmitteln erheblich reduziert, so dass viele andere Unternehmen in denselben Sektoren folgen müssen.

Der Zuckergehalt ist nach wie vor recht hoch. Vielen Verbraucherschützern geht diese Reduktion nicht schnell genug.

Viele dieser Veränderungen müssen subtil, aber beständig sein, um die Kunden nicht zu verprellen. Aber am Ende ist weniger Zucker und Salz besser für die Gesundheit und für den Planeten. Und das Unternehmen geht mit dieser Verantwortung in unseren Augen sehr bedacht um.

Wie groß ist das Team bei JP Morgan Asset Management, das die Entwicklung von Unternehmen überwacht?

Wir haben ein spezielles Team für Nachhaltigkeit, das weltweit 35 Personen umfasst. Dieses hat drei Aufgaben: Am wichtigsten ist das Investment Stewardship, das sie in der Regel zusammen mit Portfoliomanagern und den Research-Analysten durchführen. Die zweite Tätigkeit ist der Aufbau von Datenbanken. Sie beschaffen etwa Rohdaten von Drittanbietern, die wir möglicherweise nicht selbst erheben können. Und das Team befasst sich mit Siegeln und Labels, achtet also darauf, wie wir unsere Strategien klassifizieren und wie wir Vorgaben für Artikel 8 und 9 richtig interpretieren. Insgesamt umfasst das globale Research-Team, das standardmäßig ESG-Kriterien bei der Bewertung von Unternehmen berücksichtigt, natürlich sehr viel mehr Personen.

Eine weitere große Position im Fonds ist LVMH, ein Hersteller von Luxusartikeln. Kann ein Unternehmen, dessen Daseinsberechtigung das Wecken von Begierde ist, überhaupt wirklich nachhaltig sein? Schließlich will es uns doch überzeugen, dass wir am besten jede Saison neue Sachen kaufen.

Ich glaube nicht, dass sich viele Menschen jede Saison eine Tasche von Louis Vuitton leisten können. Aber um auf die Frage zu antworten: Die Produkte von LVMH sind sehr langlebig und von sehr hoher Qualität. Zudem treibt der Konzern das Thema Nachhaltigkeit massiv voran, es wird mittlerweile bereits in der Designphase der Produkte mitgedacht. Die Fortschritte in der Branche sind immens.

Das Fondsvolumen liegt bei rund 820 Millionen Euro. Sind Sie damit zufrieden?

Ich denke, das ist eine gute Größe für den Fonds. Wichtiger als das reine Fondsvolumen ist mir jedoch, dass die Leute wirklich verstehen, dass es sich um einen nachhaltigen Fonds handelt. Wer Nachhaltigkeit nicht in den Mittelpunkt seines Portfolios stellen möchte, für den ist das nicht der richtige Fonds. Er spricht also nur ein ganz bestimmtes Publikum an, dem der ausgewogene Ansatz sehr wichtig ist.

Sie sprachen eingangs von Ausschlusslisten. Wie viele Unternehmen schließen Sie denn aus?

Unsere Abteilung für europäische Aktien hat insgesamt 1800 Unternehmen zur Auswahl. Von denen schließen wir etwa 20 Prozent aus, weil sie Tabak, Waffen oder Öl herstellen.

Alkohol ist in Ordnung? Siehe LVMH …

Das ist nur ein kleiner Teil des gesamten Unternehmens. Natürlich gibt es Leute, die sich mit sehr teurem Cognac betrinken, aber dabei handelt es sich vermutlich um eine absolute Minderheit. Beim Großteil steht verantwortungsvoller Genuss im Mittelpunkt. Aber um auf unseren Ansatz zurückzukommen: Von den übrig gebliebenen 80 Prozent konzentrieren wir uns wirklich nur auf die Besten des jeweiligen Sektors. Um die 80 davon landen in der Regel im Portfolio, die Benchmark hat 411. Unser Ansatz liefert also mehr Qualität und ein größeres Momentum als der Index. Und wir sind auch viel flexibler. Klar gibt es Positionen wie Schneider Electric, die wir schon seit vielen Jahren halten. Aber wir vergrößern oder verkleinern diese Positionen je nach Gelegenheit und Bewertung. Und es gibt zahlreiche Unternehmen, in die wir investiert waren, von denen wir uns jedoch getrennt haben. Dazu zählen etwa Windturbinen-Hersteller, von denen wir zwar glauben, dass sie aus ESG-Sicht immer noch sehr gut sind. Aber vom finanziellen Standpunkt aus sind sie nicht mehr attraktiv. Uns sind beide Seiten wichtig: Der Blick auf die Finanzen und die Auswirkungen auf Umwelt und Gesellschaft.

Ihr Haus ist global tätig. Es heißt oft, Europa verrennt sich in Sachen Nachhaltigkeit, während das Thema in Asien kaum relevant ist. Wie sind Ihre Erfahrungen?

Das würde ich so pauschal nicht unterschreiben. Einige japanische Pensionsfonds sind sehr fortschrittlich. Aber in Asien nimmt die Entwicklung des Einkommens derzeit noch einen höheren Stellenwert ein als die Nachhaltigkeit. Europa ist derzeit sicherlich führend im Bereich ESG, aber auch hier gibt es Unterschiede. Die nordischen Länder sind wahrscheinlich am fortschrittlichsten, zusammen mit den Benelux-Ländern. Der Rest der europäischen Länder ist auf einem ähnlichen Niveau, würde ich sagen.