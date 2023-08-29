Interview mit Louise Bonzano von JP Morgan AM „Frau Bonzano, Nestlé im Nachhaltigkeits-Fonds – wie geht das zusammen?“

Louise Bonzano von JP Morgan AM: „Ist Nestlé nachhaltig?“
DAS INVESTMENT: Frau Bonzano, Sie haben 2016 bei JP Morgan Asset Management den Europe Sustainable Equity Fund aufgelegt. Das war schon vor der großen ESG-Welle in der Branche. Was waren die Beweggründe, inmitten des Tech-Booms einen Nachhaltigkeits-Fonds aufzulegen?
Louise Bonzano: Eigentlich hatten wir das schon viel früher vor, die ersten Ideen in diese Richtung gab es bereits in den frühen 2000ern. Aber vorher war dieses Konzept ehrlich gesagt nicht wirklich umsetzbar. Es fehlten das Interesse und auch der regulatorische Antrieb dahinter. Und auch auf Seiten der Unternehmen ging es längst nicht so transparent zur Sache wie heute. Vom Interesse der Investoren mal ganz zu schweigen. Erst Mitte der 2010er schien die Zeit reif zu sein.