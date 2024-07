Monty: Ich sollte ja singen, aber dazu hat er mich gezwungen. Es war für mich am Anfang alles unvorstellbar. Da es ja sieben Monate gedauert hat, konnte ich mich erstmal zurücklehen, Aber im Hinterkopf wusste ist, dass er durchzieht, was er sich vornimmt. Irgendwann kommt das Lied.

„Diese EM“ ist viral ein absoluter Hit. Aber Ihr macht ja schon lange Musik und Lieder über unsere Nationalmannschaft. Wie kam es dazu? Lovely: Als wir 1984 nach Deutschland kamen, war ich verrückter Fan von Karl-Heinz Rummenigge. 2012 habe ich das erste Fußball-Lied geschrieben: „Oh, Germany we love you“. Insgesamt sind es jetzt fünf Fußball-Songs. Das erst Stück auf Deutsch entstand schon 2010 und hieß „Wenn Du jemanden von Herzen liebst“. Dafür habe ich sieben Monate gebraucht. Ursprünglich haben wir in unserer Heimatsprache Panjabi Lieder aufgenommen und unseren Taxi-Fahrgästen präsentiert. Nur haben uns viele Leute gebeten, lieber das Radio anzuschalten, weil sie nicht verstehen, was wir da singen und sie die Texte nicht mitsingen können. Also haben wir mit deutschen Texten zu Bollywood-Musik angefangen. So entstand unser ganz eigener „Dollywood“-Stil.

Monty: Er hat dann schon auf dem „Roten Sofa“ beim NDR angekündigt, dass unser Beitrag in ein paar Tagen ausgestrahlt wird. Da waren wir unter Zeitdruck, hatten nur ein paar Tage. So schnell findet man aber kein Aufnahmestudio. Also habe ich Christoph gesagt, dass es nicht anders geht, als dass wir das Studio beim NDR nehmen müssen. Er hatte das Ganze ja schließlich auch angeleiert. Doch er meinte, dass wir nur maximal 15 bis 20 Minuten bekommen können. Wir haben das ganze Lied dann in einem Take aufgenommen.

Wo nehmt Ihr Eure Musik auf? Monty: Vor Corona haben wir immer von Freunden Studios gemietet. Christoph Hemker vom NDR, der bei mir im Taxi mitgefahren ist, wollte dass wir wieder ein Lied zur EM aufnehmen. Lovely: Ich wollte aber erst nicht. In der Corona-Zeit habe ich auch den Fußball aus den Augen verloren, wusste gar nicht mehr, wer Trainer ist und wer spielt. Da Christoph so enttäuscht war, hatte ich ein schlechtes Gewissen. Dann habe ich nachts erstmal gegoogelt und gesehen, dass die EM in Deutschland stattfindet. Das wusste ich gar nicht. Da dachte ich: wenn nicht jetzt, wann dann und habe Christoph nachts um 3 Uhr geschrieben. Er hat sofort gejubelt.

Nun seit Ihr medial überall präsent, sogar im Ausland. Ist das Ganze ein echtes Business geworden, dass ihr professionell betreibt und mit dem ihr Geld verdient?



Lovely: Wir sind hauptberufliche Taxifahrer. Wir haben entschieden, dass es keinen Spaß mehr machen würde, wenn man von der Kunst abhängig ist. Das würde einen immer unter Druck setzten, Geld zu verdienen. Mit dem Taxifahren ist unser Broterwerb sicher. Wir können entscheiden, was wir machen und was nicht. Wir haben eine Agentur, die sich um unsere Termine kümmert. Ansonsten hilft bei uns die ganze Familie mit. Meine Frau kümmert sich mit um das Management, unser Schwiegersohn hat das Video geschnitten und unsere Töchter helfen mir beim Texten.



Monty: Das Taxi die beste Werbung für unsere Musik. Seine Ideen sind wirklich immer erfolgreich. Meist habe ich das nachgemacht, was er gemacht hat und hatte dann auch Erfolg. So war es einst bei der DVAG und nun mit der Musik. Ich habe auch die Schwester seiner Frau geheiratet. (lacht)

Vor der Zeit als Taxifahrer und Vermögensberater hattet Ihr ja schon unglaubliche viele Jobs. Wie habt Ihr Euch in Deutschland hochgearbeitet?



Lovely: Als wir nach Deutschland kamen, habe ich mir erstmal ein eigenes Wörterbuch in drei Sprachen gemacht: Deutsch, Englisch und Panjabi. Nach neun Monaten konnte ich alles. Wir haben immer bei Deutschen gearbeitet und dadurch konnten wir üben. Ich kenne viele Airbus-Leute, die keine drei Wörter Deutsch können, weil da immer nur Englisch gesprochen wird. Insgesamt hatte ich wohl 26 verschiedene Jobs. Wir haben in dem Restaurant, wo unser Vater Koch war, als Küchenhilfe gearbeitet und dann in Bremen und anderen Städten Prospekte verteilt für 2,50 Mark Stundenlohn. 1985 bin ich bei Mc Donalds gelandet. Da habe ich dann gleich zwei Grills bedient. Ich war sehr schnell und einer wäre mir zu langweilig gewesen. Da habe ich dann 7,51 Mark verdient. Aber die anderen haben im Schnitt acht Mark bekommen. Das hat mir wehgetan.

Wie bist Du mit der Unzufriedenheit umgegangen?



Lovely: Ich bin ganz früh aufgestanden und hab in der Zeitung nach Stellenanzeigen geguckt. Ich wollte weiterkommen und habe dann mich dann um einen Job als Lagerarbeiter in Barsbüttel beworben. Ich habe direkt nach dem Lohn gefragt. Der Manager meinte, ich könne morgen anfangen und es gebe elf Mark. Da dachte ich, dass es ja gar nicht besser geht und habe sofort bei Mc Donalds gekündigt. Am ersten Arbeitstag war ich total kaputt und habe mich schon gefragt, was ich hier überhaupt mache, da ich damals auch nur 52 Kilogramm gewogen habe. Aber dann sagte ich mir: Du bist in Deutschland, wenn du hier umkippst, bist du versichert. Und ich bin noch nicht umgekippt, also mache ich weiter. Die Schmerzen waren schnell verflogen. Ich habe zwei Jahre dort gearbeitet und mir dann meinen ersten Mercedes gekauft.

Und hast Du deinem Bruder wirklich alles nachgemacht, Monty?



Monty: Ich bin in der Gastronomie geblieben und habe auch als Griller angefangen, allerdings bei Jim Block. Ich hatte keinerlei Erfahrung. Am ersten Tag war die Schlange so lang, dass ich erstmal ganz viel Fleisch auf einmal auf den Grill gelegt habe, dass dann verbrannt ist. Der Chef hat mich trotzdem gelobt und gesagt, dass er mir alles beibringt. Danach war ich in anderen Läden weiter als Griller beschäftigt und habe auch bei einem Italiener als Pizzabäcker gearbeitet. Irgendwann habe ich eine Allergie bekommen und musste damit aufhören. Dann habe ich angefangen, Zeitungen zu verkaufen, später auch Klamotten. Irgendwann hatten wir unsere eigene Firma, haben zum Beispiel Messing aus Indien und Sportwagen aus Singapur importiert. Wir sind nie arbeitslos gewesen, nicht mal einen Tag.

Und wie seid Ihr mit der DVAG in Berührung gekommen?



Lovely: Der Kontakt kam durch einen Kunden in dem Laden zustande, wo Monty Klamotten verkauft hat. Er war als Vermögensberater bei der DVAG tätig. Er wusste, dass ich in Hamburg ein großes Haus kaufen wollte und als wir etwas gefunden hatten – 900 Quadratmeter Grundstück für 455.000 Mark, was damals ein sehr guter Preis war – wollte er uns helfen. Ich saß dann mit ihm, seinem Vorgesetzten und einem Direktionsleiter der DVAG zusammen und musste sagen, dass ich nicht so viel Eigenkapital habe, aber dass wir fleißige Leute sind. Damals hatten wir einen Imbiss, zwei Boutiquen und einen Zeitungsstand in der Mönckebergstraße, der eine Goldgrube war. Dann hat die Dresdner Bank unsere Geschäfte gesehen, also nicht nur die Zahlen, sondern auch die Läden selbst und war begeistert. Also haben sie einer Finanzierung zugestimmt und wir haben das Haus gekauft.

Und was war dann Deine persönliche Motivation, diesen Beruf selbst zu ergreifen?



Lovely: Ich habe nach dem Hauskauf darüber nachgedacht, dass die DVAG eine gute Firma ist und dass ich anderen Leute helfen könnte, die in einer ähnlichen Lage wie wir sind. Sie schmeißen die ganze Zeit ihr Geld aus dem Fenster für Miete, aber könnten doch auch was Eigenes kaufen. Mein Vermögensberater hat mich angesprochen, dass ich mitmachen kann, wenn ich selbst davon so begeistert bin. Ich habe dann alle möglichen Schulungen gemacht und auch Motivationsseminare, die zwar sehr teuer waren, aber mir sehr geholfen haben. Der Müll, den du im Kopf hast, muss raus, um klar sehen zu können. Das hilft mir selbst heute im Taxi-Geschäft noch.

Wie kamst Du zur DVAG, Monty?



Monty: Ich bin irgendwann in seine Agentur eingestiegen, habe natürlich auch die ganzen Schulungen gemacht. Nur wurde 2002 seine Frau schwer krank. Da musste er aufhören und dann hatte ich auch keine Lust mehr. Als Berater muss man 24 Stunden im Dienst für den Kunden sein und das ging dann nicht mehr. Nachdem er dann schon Taxifahrer war, dachte ich mir irgendwann, dass ich doch wieder mache, was er macht. Zumal ich auch gesehen hatte, dass er damit gutes Geld verdient.

Wie fandet Ihr in der Finanzbranche damals eure Kunden?



Lovely: Ich habe mir damals erstmal eine Liste mit allen Indern und Afghanen gemacht, die ich kenne. Gerade Menschen aus dem Ausland haben Angst zum Beispiel ein Haus zu kaufen. Die wollte ich ihnen nehmen. Auch die Familie war erstmal der Kundenkreis, dann Freunde und so entwickelte sich eine Empfehlungskette. Im Jahr 2000 war ich schließlich achtbester Agenturleiter in ganz Deutschland, stand sogar auf der Bühne und habe eine Auszeichnung bekommen. Ich habe alles beraten von Versicherungen über Fonds bis zu Bausparverträgen. Und als sie eingeführt wurde, war ich direkt der beste Verkäufer der Riester-Rente.

Wie erklärt Ihr euren vertrieblichen Erfolg als Vermögensberater?



Monty: Es wurde nicht gesagt, was man verkaufen muss. Darüber entschieden die Berater. Entscheidend war, dass man ehrlich sein musste. Wir haben immer vorher für Kunden individuelle Analysen geschrieben und die zu Terminen mitgebracht. Sie haben unterschrieben, was ihre Wünsche sind und welche finanziellen Mittel ihnen zur Verfügung stehen. Man musste immer erst das Vertrauen des Kunden gewinnen. Und dann wurden wir gleich an drei weitere Familien empfohlen.



Lovely: Wenn man im Vertrieb ist, muss man genau wissen, was man macht. Damals konnten Angestellte bis zu 700 Mark staatliche Förderung im Jahr bekommen. Ich habe Menschen direkt angesprochen, zum Beispiel eine Kassiererin und gefragt, ob sie dieses Geld haben will und dass ich ihr zeige, wie das geht. Ich habe so die Telefonnummern von ganz vielen Menschen bekommen. Vieles war also wirklich Kaltakquise.