Die Finanzmärkte reagieren in der Ära Trump besonders sensibel auf politische Äußerungen. Ein einzelner Tweet oder eine überraschende Ankündigung des amerikanischen Präsidenten können ausreichen, um die Börsen weltweit in Bewegung zu setzen. Dies zeigte sich erneut eindrucksvoll zu Wochenbeginn, als seine Androhung neuer Zölle auf Importe aus Mexiko und Kanada die Märkte anfangs um 2 Prozent einbrechen ließ.

Für Anleger, die nach mehr Stabilität in ihrem Depot suchen, bietet der Markt jedoch eine interessante Alternative: Low Volatility ETFs. Diese speziellen Indexfonds konzentrieren sich gezielt auf Aktien, die sich in der Vergangenheit durch besonders geringe Kursschwankungen ausgezeichnet haben. Sie eignen sich damit besonders für Investoren, die zwar am Aktienmarkt investiert sein möchten, aber die häufig durch politische Statements ausgelösten starken Kursausschläge dämpfen wollen.

Diese defensiv ausgerichteten ETFs können gerade in Zeiten erhöhter politischer Unsicherheit eine stabilisierende Wirkung auf das Depot haben und bieten Anlegern die Möglichkeit, etwas ruhiger zu schlafen – auch wenn die nächste präsidiale Ankündigung aus Washington schon wartet.