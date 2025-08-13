In unruhigen Zeiten suchen Anleger nach Strategien, um ihr Portfolio zu stabilisieren. Eine Möglichkeit, die ruhigere Fahrten durch turbulente Märkte verspricht, sind sogenannte Low-Volatility-Fonds. Diese Produkte setzen meist auf defensive Branchen und Aktien – bei den Strategien gibt es jedoch große Unterschiede.

Anlegern, die auf Low Volatility setzen wollen, steht einer Auswertung von Morningstar für DAS INVESTMENT zufolge eine große Bandbreite an Fonds und ETFs zur Auswahl. Wir haben uns sowohl die performancestärksten als auch die schwankungsärmsten Strategien über fünf Jahre genauer angeschaut.

Höhere Renditen, höhere Schwankungen

Der Vergleich zeigt: Für die höchsten Renditen mussten Anleger – auch im Low-Volatility-Segment – höhere Ausschläge hinnehmen. Umgekehrt gilt, dass die ruhigsten Fonds auch bei den großen Börseneinbrüchen der vergangenen Jahre – teils deutlich – geringere Verluste als der breite Markt verbuchten.

Im Corona-Crash verloren die Strategien mit der niedrigsten Standardabweichung über fünf Jahre zwischen 25 und 34 Prozent. Bei den Performance-Siegern lagen die Verluste mit -31 bis -39 Prozent merklich höher. Ein ähnliches Bild ergibt sich beim jüngsten deutlichen Markteinbruch rund um Trumps Liberation Day.

Auf den folgenden Seiten stellen wir die Low-Volatility-Fonds mit den niedrigsten Schwankungen über fünf Jahre vor. Die Fondsdaten stammen von Morningstar (Stand: 12.06.2025).

Hinweis: Drei Strategien kommen bei der Standardabweichung auf denselben Wert. Wir zeigen die Fonds in alphabetischer Reihenfolge und haben Platz 5 daher dreimal vergeben.