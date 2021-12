Redaktion 04.09.2015 Lesedauer: 1 Minute

Loys Global Christoph Bruns: “Alles ist unsicher, einzig der Tod nicht”

Nach Ansicht von Loys-Eigner Christoph Bruns taugen weder Staatsanleihen noch Gold als Risikopuffer im Depot. In seiner aktuellen Kolumne auf Handelsblatt Online mahnt er deshalb an, die Ausrichtung der Kapitalanlage in Deutschland strukturell ganz neu zu justieren.