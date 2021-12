Redaktion 18.12.2015 Lesedauer: 1 Minute

Loys Global Christoph Bruns: „Die größten Gefahren lauern bei Anleihen“

Selten war der Überraschungswert einer Leitzinsveränderung in den USA so gering wie heute, meint Christoph Bruns. In einem aktuellen Interview auf DAS INVESTMENT.com erklärt der Loys-Inhaber, warum die Zinserhöhung durch die Fed vor allem dem Aktienmarkt zugutekommt und welche Folgen sie für andere Anlageklassen haben wird.