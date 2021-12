Redaktion 14.11.2014 Lesedauer: 1 Minute

Loys Global Christoph Bruns: „Dummes deutsches Geld“

Wer Erfolge im Technologiesektor will, braucht in erster Linie einen gut funktionierenden Finanzmarkt, analysiert Loys-Inhaber Christoph Bruns in seiner jüngsten Handelsblatt-Kolumne. Statt zu handeln, installiere Deutschland jedoch erst einmal einen neuen EU-Kommissar - und werde dafür vom Rest der Welt belächelt.