Redaktion 10.11.2017 Lesedauer: 1 Minute

Loys Global Christoph Bruns: „Zinssparer verdienen nur noch Mitleid“

In einem aktuellen Marktkommentar analysiert Loys-Inhaber Christoph Bruns mit seinem Kollegen Ufuk Boydak die Gründe für den jüngsten Aufschwung an den Aktienbörsen – und stichelt einmal mehr gegen all jene, die den gerade begangenen Weltspartag heilig halten.