Redaktion 07.11.2014 Lesedauer: 1 Minute

Loys Global Christoph Bruns: „Zu viel Vision, zu wenig Sachverstand“

In seiner aktuellen Handelsblatt-Kolumne beschäftigt sich Loys-Inhaber Christoph Bruns mit der Vision Helmut Kohls von einem geeinten Europa – und entlarvt so manche Ungereimtheit in den Erinnerungen des Altbundeskanzlers.