Loys fusioniert zwei europäische Aktienfonds
Die Fondsboutique Loys hat den Loys Aktien Europa auf den Loys Premium Dividende verschmolzen. Mit der Zusammenlegung will das Unternehmen sein Produktangebot straffen und Skaleneffekte erzielen.
Der Loys Aktien Europa verwaltete zuletzt 37 Millionen Euro, der aufnehmende Loys Premium Dividende kam auf 34,2 Millionen Euro. Das zusammengelegte Portfolio verantworten künftig Ufuk Boydak und Markus Herrmann gemeinsam, wie das Unternehmen im Gespräch mit DAS INVESTMENT bestätigt.
Loys begründet den Schritt mit der großen Nähe beider Strategien und dem ähnlichen Investmentansatz. Beide Fonds folgten einem Quality-Stil und wiesen bei Portfolioaufbau, Stil und Titelselektion erhebliche Überschneidungen auf.
Am Anlageschwerpunkt ändert sich nach Angaben von Loys nichts: Der Loys Premium Dividende (ISIN: LU2066734430) setzt weiterhin auf europäische Small und Mid Caps mit strukturellen Wachstumschancen.
Zweite Fonds-Anpassung in wenigen Monaten
Erst vor wenigen Monaten gab es eine weitere Anpassung bei Loys-Fonds. Beim Aktienfonds Loys Global (ISIN: LU0107944042) wechselte die Fondsverantwortung von Ufuk Boydak auf Christoph Bruns.
Boydak hatte den Loys Global im Jahr 2023 im Zuge einer Straffung der Produktpalette übernommen. Damals hatte die Oldenburger Investmentboutique zwei ihrer globalen Aktienfondsstrategien zusammengeführt und Boydak mit einer erweiterten Verantwortung für das neu ausgerichtete Portfolio betraut.