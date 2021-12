LRI-Dachfonds: Anything goes

Die Fondsgesellschaft LRI Invest hat die deutsche Vertriebszulassung für ihren vierten Dachfonds bekommen. Der Asset Select (WKN: A0LGC3) investiert in Fonds, die auf unterschiedliche Anlageklassen setzen. Bisher gab es von dem Tochterunternehmen der Landesbank Baden-Württemberg drei Dachfonds am deutschen Markt, die sich jeweils auf Anlagen in Aktien-, Renten- und Geldmarktfonds konzentrieren.Gemanagt wird der neue Fonds von Stefan Laux, der auch den Bereich Vermögensverwaltung der LRI Invest leitet. Er sondiert für den Asset Select weltweit nicht nur Aktien-, Anleihen- und Geldmarkttitel, sondern auch geeignete Immobilienfonds. Am stärksten ist er derzeit im Rentenfonds Starcap Argos (WKN: 805785) investiert.Der Ausgabeaufschlag für den Asset Select beträgt 5 Prozent, die jährliche Verwaltungsgebühr 1,2 Prozent.