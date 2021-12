LRI Invest verstärkt Team in Deutschland und Luxemburg

Angelina Andonova verstärkt das Team von LRI Invest am Stammsitz in Luxemburg. Als Direktorin internationale Geschäftsentwicklung wird die 31-Jährige für die Gewinnung und Betreuung institutioneller Kunden außerhalb des deutschen Sprachraums verantwortlich zeichnen. Andonova war zuletzt bei Tungsten Capital Management in Frankfurt als Senior Investment-Strategin tätig.Zweiter Neuzugang ist Juan Pablo Torres, der das Team der deutschen Niederlassung in Frankfurt am Main unterstützen wird. Torres soll Akquisition und Betreuung institutioneller Kunden mit verantworten. Davor arbeitete der 29-Jährige bei der Landesbank Baden-Württemberg in Stuttgart.