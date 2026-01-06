Vom Bolshoi-Ballett in Brasilien zur jüngsten Selfmade-Milliardärin der Welt: Luana Lopes Lara machte mit 29 Jahren Wetten auf die Zukunft salonfähig. Wer ist die Frau?

An einem Dezemberabend 2025 sitzt Luana Lopes Lara in ihrem Büro in New York, als ihr Telefon vibriert. „Forbes“ hat gerade verkündet, dass sie mit einem geschätzten Vermögen von 1,3 Milliarden US-Dollar die jüngste Selfmade-Milliardärin der Welt ist. Sie hält die Nachricht zunächst für einen Scherz.

Die 29-jährige Brasilianerin hat mit Kalshi eine Handelsplattform aufgebaut, auf der Nutzer auf den Ausgang realer Ereignisse wetten können – von Präsidentschaftswahlen über Zinsentscheidungen der Federal Reserve bis zur Frage, ob es morgen in Manhattan regnet. Die Bewertung des Unternehmens: rund elf Milliarden US-Dollar. Doch der Weg dorthin war alles andere als vorgezeichnet. 11 Fakten über die Senkrechtstarterin.

1. Die Tochter einer Mathematiklehrerin

Luana Lopes Lara wurde 1996 in Belo Horizonte im brasilianischen Bundesstaat Minas Gerais geboren. Ihre Mutter arbeitete als Mathematiklehrerin, der Vater als Elektroingenieur. In diesem Haushalt waren logisches Denken und akademische Neugier keine Tugenden, sondern Selbstverständlichkeiten. Schon als Schülerin gewann sie eine Goldmedaille bei der brasilianischen Astronomie-Olympiade und Bronze bei der Mathematik-Olympiade von Santa Catarina. Über ihrem Bett hing „Forbes“ zufolge eine Liste mit Vorbildern: Winston Churchill, Alexander der Große – und Blair Waldorf aus der TV-Serie Gossip Girl.

2. Acht Jahre Drill an der Bolshoi-Ballettschule

Parallel zur Schule absolvierte Lopes Lara eine Ausbildung, die man beschönigend als fordernd bezeichnen könnte: Sie wurde an der Escola do Teatro Bolshoi no Brasil aufgenommen, dem einzigen Ableger des legendären Moskauer Bolschoi-Theaters außerhalb Russlands. Ihr Tagesablauf: morgens regulärer Unterricht, nachmittags und abends bis 21 Uhr intensives Balletttraining. Die Methoden waren mitunter brutal. Lehrer sollen brennende Zigaretten unter die ausgestreckten Beine der Tänzerinnen gehalten haben, um ihre Ausdauer zu testen. Mitschülerinnen wiederum versteckten Glasscherben in den Spitzenschuhen von Konkurrentinnen. Lopes Lara bezeichnet in Medienberichte diese Jahre rückblickend als die intensivste Zeit ihres Lebens.

3. Sie tanzte für den Schwanensee in Salzburg

Nach dem Abschluss an der Bolshoi-Schule 2013 zog es Lopes Lara nach Europa. Mehrere Monate lang tanzte sie professionell am Salzburger Landestheater in Österreich, wo sie für eine Schwanensee-Produktion engagiert wurde. Doch trotz des künstlerischen Erfolgs spürte sie eine intellektuelle Leere. Mit 18 Jahren traf sie eine radikale Entscheidung: Sie beendete ihre Tanzkarriere und verkündete, sie wolle „die nächste Steve Jobs“ werden.

4. In drei Jahren durch das MIT

2015 zog Lopes Lara nach Cambridge, Massachusetts, und begann ein Doppelstudium in Informatik und Mathematik am Massachusetts Institute of Technology. Was andere in fünf Jahren schaffen, erledigte sie in drei: 2018 hielt sie sowohl ihren Bachelor-Abschluss als auch den Master of Engineering in den Händen. Parallel forschte sie im Bereich kognitive Wissenschaften und Künstliche Intelligenz. Am MIT traf sie auch ihren späteren Mitgründer Tarek Mansour – einen Kommilitonen aus dem Libanon, der ursprünglich Skirennläufer werden wollte.

5. Praktika bei den Giganten der Finanzwelt

Während des Studiums sammelte Lopes Lara Erfahrungen bei den mächtigsten Namen der Branche: bei Ray Dalios Hedgefonds Bridgewater Associates, bekannt für seine Kultur der „radikalen Transparenz“, und bei Ken Griffins Finanzfirma Citadel Securities. Dort lernte sie, wie Preise entstehen, was Liquidität bedeutet und wie man Risiko im Millisekundenbereich managt. Die entscheidende Idee kam ihr jedoch auf dem Heimweg von einem Praktikum bei Five Rings Capital: „Wir haben festgestellt, dass der Großteil des Handels stattfindet, wenn Menschen eine bestimmte Vorstellung von der Zukunft haben und dann versuchen, diese in den Märkten umzusetzen“, erklärte Lopes Lara laut „Forbes“. Und sie fragte sich: Warum gibt es keinen direkten Markt, auf dem Menschen auf den Ausgang realer Ereignisse wetten können?

6. 40 Kanzleien lehnten ab

Die Gründung von Kalshi im Jahr 2018 war ein Sprung ins Ungewisse. In den USA war das Wetten auf Ereignisse rechtlich Neuland, und das junge Unternehmen brauchte eine offizielle Zulassung. Über 40 Anwaltskanzleien lehnten es ab, das Gründerteam zu beraten. Zwei Jahre lang konnte Kalshi kein Produkt auf den Markt bringen. „Wenn wir keine Genehmigung bekommen hätten, wäre die Firma einfach bankrottgegangen“, erinnert sich Lopes Lara. Im November 2020 geschah das Unwahrscheinliche: Die US-Behörde CFTC erteilte Kalshi als erster regulierter Börse für Ereignis-Wetten in den USA die Zulassung.

7. Sie verklagte ihre eigene Aufsichtsbehörde

Kalshi durfte auf Wetter, Wirtschaftsdaten und andere Themen handeln – aber nicht auf politische Wahlen. Die CFTC blockierte diesen Markt mit der Begründung, es handle sich um Glücksspiel. Gegen den Rat mancher Investoren schlug Lopes Lara vor, die Behörde zu verklagen. Im September 2024 gab ein US-Bundesgericht Kalshi recht und hob ein über 100 Jahre altes Verbot von Wahlwetten auf. Rechtzeitig zur Präsidentschaftswahl 2024 durfte Kalshi legale Wetten auf den Wahlausgang anbieten – ein historischer Durchbruch.

8. 1.000 Prozent Wachstum in einem Jahr

Der juristische Sieg entfesselte eine Welle. Das Handelsvolumen auf Kalshi stieg innerhalb eines Jahres um 1.000 Prozent und überschritt zeitweise die Marke von einer Milliarde US-Dollar pro Woche. Große Broker wie Robinhood und Webull integrierten die Plattform. Google Finance und sogar die nordamerikanische Eishockey-Liga NHL gingen Kooperationen ein. Das Handelsvolumen liegt pro Woche bei über einer Milliarde US-Dollar. Mitte 2025 wurde Kalshi mit zwei Milliarden Dollar bewertet, im Oktober mit fünf Milliarden, im Dezember dann mit elf Milliarden. Beide Co-Gründer besitzen jeweils 12 Prozent des Unternehmens.

9. Jünger als Taylor Swift

Mit der Dezember-Finanzierungsrunde 2025, bei der Investoren unter Führung des Tech-Fonds Paradigm eine Milliarde Dollar bereitstellten, wurde Lopes Lara offiziell zur jüngsten Selfmade-Milliardärin der Welt gekürt – noch vor Tech-Gründerinnen wie Lucy Guo und vor Popstar Taylor Swift, die zuvor diese inoffizielle Rangliste angeführt hatten. Dass ihr Name plötzlich in einem Atemzug mit Superstars genannt wurde, bezeichnete sie als „völlig verrückt“.

10. Der Titel beeindruckt sie wenig

Am Abend, als Forbes die Nachricht veröffentlichte, saß Lopes Lara wie gewohnt bis 22 Uhr im Büro. Ihren Erfolg führt sie weniger auf Glück als auf ihre strikte Arbeitsethik und die frühe Prägung zurück. Sie verdanke ihren Eltern und der rigorosen Ballettausbildung einen großen Teil ihres heutigen Erfolgs, sagt sie. Diese hätten ihr Disziplin, Zielstrebigkeit und Belastbarkeit mit auf den Weg gegeben – Eigenschaften, die sie nahtlos in die Startup-Welt übertragen habe.

11. Matcha, Pilates und Taylor Swift

Als Chief Operating Officer von Kalshi treibt Lopes Lara vor allem die Produktentwicklung und das operative Geschäft voran. Freizeit bleibt da kaum. Wenn doch, verbringt sie diese laut offiziellen Unternehmensangaben mit Vorliebe kreativ oder aktiv: Sie malt gern, hält sich mit Pilates fit, entspannt bei einer Schale Matcha-Tee oder spielt mit ihrem Hund Lola. Ihre Leidenschaft für Musik und Geschichte kommt nicht zu kurz – sie hört begeistert Taylor Swift und vertieft sich in historische Dokumentationen.

Ob Kalshi seinen kometenhaften Aufstieg fortsetzen kann oder ob rechtliche Stürme das Unternehmen noch bremsen werden, ist die Wette, die nun der Markt selbst abschließt. Doch eines ist sicher: Luana Lopes Lara hat die Schuhe gewechselt, aber sie tanzt noch immer – nur ist die Bühne jetzt die Weltwirtschaft.