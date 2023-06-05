Als Analyst für Unternehmensanleihen Luca Orlando wechselt zu Bantleon

Luca Orlando wird Portfoliomanager und Analyst für Unternehmensanleihen bei Bantleon. Das teilt die Investmentgesellschaft mit.

Bantleon stellt Luca Orlando als Portfoliomanager und Analyst ein. Der Experte untersucht bei der Investmentgesellschaft Unternehmensanleihen internationaler Emittenten. Er soll Einzeltitel für Portfolios auswählen und Derivatestrategien weiterentwickeln.

Orlando war mehr als neun Jahre als Analyst bei der Cape Capital AG in Zürich tätig und hat über vier Jahre als Portfoliomanager gearbeitet.

Stephan Kuhnke, Leiter Anlagemanagement bei Bantleon, sagt über die Personalie: „Mit Luca Orlando haben wir einen erfahrenen Spezialisten gewonnen, der unser Corporates-Team sehr gut ergänzt. Im aktuellen Umfeld gestiegener Zinsen sind globale Unternehmensanleihen wichtige Ertragsbausteine in Portfolios institutioneller und privater Investoren.″