Ich musste als Schüler ganz schön lange auf dem Bau arbeiten, bis ich das Geld für meine erste Stereoanlage zusammen hatte.Das haben dankenswerterweise meine Eltern bezahlt. In den Semesterferien habe ich aber auch viel gejobbt.George Soros.Never catch a falling knife.„Dieses Mal ist alles anders" von Kenneth Rogoff und Carmen Reinhart.Ich schaue nicht auf die Konkurrenz – das lenkt mich nur davon ab, was ich selbst zu tun habe.Ein Kuss von meiner Frau.Auf meine fünf Kinder.Über die kurze Halbwertszeit politischer Entscheidungen.Die Politiker hören sowieso nicht auf mich. Warum soll ich dann was sagen?Die Erinnerungen an meine zahlreichen Fernreisen.