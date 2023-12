22 Fragen an Luca Pesarini „Wer geht mit Gisela?“

1. Ihre erste prägende Erfahrung zum Thema Geld?

Vielleicht nicht die prägendste, aber sicherlich die schönste Erfahrung war, als mir mein Vater im Alter von zwölf Jahren eine Goldmünze schenkte

2. Wären Sie nicht Fondsmanager geworden, wären Sie heute …

... Architekt oder Koch

3. Haben Sie ein berufliches Vorbild?

Ich bewundere George Soros sehr, auch wenn unsere Investmentstile vollkommen unterschiedlich sind

4. Welche andere Persönlichkeit imponiert Ihnen oder fasziniert Sie?

Ich finde alle Persönlichkeiten interessant, die das zu ihrer Zeit vorherrschende Wissen infrage gestellt haben, um neue Wege zu gehen, und so ganz neue Erfahrungen gesammelt haben. Eine solche Persönlichkeit ist für mich Albert Einstein

5. Welches Buch sollte jeder Fondsmanager gelesen haben?

Eigentlich ist es egal, welches. Wichtig ist nur, dass es sich um ein Buch handelt, das sich mit Ethik und Moral im Zusammenhang mit der Aufgabe, fremdes Geld auf diese Weise zu verwalten, auseinandersetzt

6. Wie motivieren Sie sich, wenn Sie mit Ihrem Fonds einmal hinter der Konkurrenz zurückbleiben?

Meistens motiviere ich mich, indem ich die Situation als Chance sehe, aus der ich lernen und wachsen kann. Ich analysiere gemeinsam mit meinen Kollegen die Gründe, um daraufhin die Strategie zu optimieren. Die Leidenschaft für meine Arbeit treibt mich dabei an

7. Und die Belohnung, wenn Sie alle anderen abgehängt haben?

Erfolge motivieren mich und mein Team selbstverständlich. Gleichzeitig empfinde ich eine große Verantwortung gegenüber meinen Investoren, die auf meine Fähigkeiten und Expertise vertrauen, um ihre finanziellen Ziele zu erreichen. Die Freude, wenn der Fonds an der Spitze steht, wird daher durch den Wunsch verstärkt, diese Leistung langfristig aufrechtzuerhalten und das Vertrauen meiner Anleger zu rechtfertigen

8. Ihr bislang schönstes Erlebnis als Fondsmanager?

Wenn die Strategie aufgeht und sich gegen alle anderslautenden Erwartungen durchsetzt

9. Welchem verpassten Investment trauern Sie noch heute nach?

Eigentlich bedauere ich nur, dass ich in den vergangenen Jahren zu viele Investments eingegangen bin. Weniger ist oft bedeutend besser als mehr

10. Worüber haben Sie sich in jüngster Zeit so richtig geärgert?

Was mich in meiner Tätigkeit als Portfolio-Manager am meisten ärgert, ist, wenn staatliche Institutionen in die Kapitalmärkte eingreifen und den Markt für ihre Zwecke missbrauchen und manipulieren

11. Und wem würden Sie gern einmal gehörig die Meinung sagen?

Ich würde Angela Merkel gerne mal die Meinung zu ihrer jahrelang verfehlten Politik sagen. Aussitzen ist sicher nicht die richtige Strategie, um ein modernes Land wie Deutschland zu regieren

12. Was sammeln Sie?

Ich sammle nicht, aber ich gebe gerne Geld für schöne Dinge für mein Zuhause aus

13. Ihre liebste TV-Serie oder Ihr liebster Kinofilm?

„Mord mit Aussicht“ mit Caroline Peters als Hauptdarstellerin

14. Und Ihr Lieblings-Song?

„Remember me“ von Blue Boy

15. Die nützlichste App auf Ihrem Handy?

Eine App, die ich momentan sehr häufig nutze, ist LinkedIn. Dort bin ich seit Kurzem aktiv, vernetze mich und teile meine Ideen und meine Sicht auf aktuelle Finanzthemen

16. Fußball ist für mich…

… nicht wirklich relevant. Aber wenn, dann schlägt mein Herz für Eintracht Frankfurt

17. Auf welchen Luxusartikel würden Sie nur ungern verzichten?

Es ist eigentlich kein Luxusartikel, aber ich gehe sehr gerne und sehr oft ins Gym. Meine Sportgeräte sind also mein Luxus, auf den ich ungerne verzichten möchte

18. Welches Streitthema kehrt bei Ihnen zu Hause immer wieder?

Das Hauptkonfliktthema bei uns zu Hause ist, wer mehr oder weniger freiwillig mit unserem Hund Gisela spazieren geht

19. Mein Urlaub ist perfekt, wenn …

… ich mit meiner Familie und meinen Kindern zusammen sein darf

20. Wein oder Bier zum Essen?

Ich bin definitiv ein Weintrinker; Bier oder Schnäpse sind nicht wirklich meins

21. Welches Hilfsprojekt haben Sie jüngst finanziell unterstützt?

Wir unterstützen mit Ethenea verschiedene wichtige Projekte. Aktuell arbeiten wir an neuen Projekten mit „Friends of Carina“, einem Gesundheitszentrum in einem Armenviertel in Buenos Aires, und auch mit der Organisation „Ashia“, die wir in Kamerun bereits beim Bau von drei Schulen unterstützen konnten

22. Wo wollen Sie leben, wenn Sie einmal nicht mehr Fondsmanager sind?

Ich denke es wird noch lange dauern, bis ich in Rente gehen will. Aber dann werde ich nach Lugano ziehen, wo ich ein schönes Haus am See habe

Luca Pesarini: Der 1961 in Viterbo geborene Deutsch-Italiener studiert nach dem Abitur Betriebswirtschaftslehre an der Universität Mannheim und beginnt seine berufliche Karriere 1987 als Trainee bei der Dresdner Bank in Frankfurt. Später wechselt er zur Bank Julius Bär (Deutschland) in Frankfurt. Gemeinsam mit Arnoldo Valsangiacomo legt er 2002 den Multi-Asset-Fonds Ethna-Aktiv auf und gründet 2010 die Kapitalverwaltungsgesellschaft Ethenea Independent Investors.