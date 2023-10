Plötzlicher Todesfall Ludger Grothues: LVM Versicherung trauert um verstorbenen Finanzvorstand

Ludger Grothues, Vorstand für Portfoliomanagement, Immobilien und Finanzdienstleistungen der LVM Versicherung verstarb überraschend nach kurzer, schwerer Krankheit. Er wurde 60 Jahre alt. In einer Pressmitteilung heißt es, dass die LVM Versicherung um einen ausgewiesenen Experten mit unternehmerischem Weitblick und um eine eindrucksvolle Persönlichkeit trauert.

„Wir sind bestürzt über den Tod unseres Kollegen Ludger Grothues. Er hat mit sicherem Urteilsvermögen und Weitblick die Entwicklung der LVM- Unternehmensgruppe entscheidend mitgestaltet. Mit ihm verlieren wir einen loyalen Kollegen, einen engen Vertrauten und guten Freund. Seine bescheidene, liebenswerte und wertschätzende Art wird uns sehr fehlen. Unser tiefstes Mitgefühl gilt seiner Frau und seinen Kindern“, so Mathias Kleuker, Vorstandsvorsitzender der LVM für den Gesamtvorstand.

Nach beruflichen Stationen bei großen Bankhäusern wechselte Grothues 1999 in die Abteilung Kapitalanlage/Portfolio Management der LVM Versicherung, deren Leitung er 2005 übernahm. Der studierte Bankfachwirt und Investmentanalyst wurde 2015 zum Generalbevollmächtigen der Versicherung ernannt. Ein Jahr später folgte die Berufung in die Vorstände aller LVM-Gesellschaften. Über seine Vorstandstätigkeit hinaus repräsentierte Grothues das Unternehmen

in zahlreichen Aufsichtsräten und Verbandsgremien und engagierte sich in Fördervereinen wie beispielsweise der Forschungsstelle für Versicherungswesen der Universität Münster. Zudem war er Schirmherr vieler Kulturveranstaltungen am LVM-Campus.

Auch richtete Grothues die 21,6 Milliarden Euro schwere Kapitalanlage nachhaltig aus. Ihm war es wichtig, verantwortungsvoll zu investieren, um die Transformation in eine nachhaltig wirtschaftende Gesellschaft zu fördern. Dieses Verantwortungsgefühl zeigte sich auch bei vielen Immobilien-Projekten, die unter seiner Führung in Münster und anderen Orten in ganz Deutschland umgesetzt wurden.

Der plötzliche Tod von Grothues hinterlässt eine große Lücke für die LVM Versicherung. Der Bereich Immobilien wird bis auf Weiteres kommissarisch von Mathias Kleuker verantwortet, für

Finanzdienstleistungen und Portfolio Management übernimmt Vorstandsmitglied Rainer Wilmink.