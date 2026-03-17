Kurseinbrüche im Luftfahrtsektor wecken Einstiegsphantasien – nicht alle Geschäftsmodelle tragen das Risiko gleich. Gastautor Jürgen Brückner analysiert, wer die Nase vorn hat.

Die verschiedenen Geschäftsmodelle im Luftverkehr reagieren sehr unterschiedlich auf geopolitische Spannungen. Fluggesellschaften sind besonders anfällig für Nachfrageeinbrüche, steigende Kosten und veränderte Flugrouten. Infrastrukturbetreiber und Triebwerkshersteller dagegen könnten strukturell robuster vom langfristigen Wachstum des globalen Flugverkehrs profitieren.

Der kräftige Kursrückgang deutet darauf hin, dass die Märkte von einer länger anhaltenden Unsicherheitsphase ausgehen. Es lohnt sich daher, innerhalb des Tourismussektors stärker nach Geschäftsmodellen zu differenzieren.

Golfregion: Drehkreuze unter Druck

Bei einer länger anhaltenden geopolitischen Krise könnten vor allem Unternehmen mit starkem Bezug zur Golfregion unter Druck geraten. Airlines aus dieser Region haben ihre Rolle als zentrale Drehkreuze für Flüge zwischen Europa und Asien in den vergangenen Jahren ausgebaut. Ändert sich das dauerhaft – sei es durch veränderte Flugrouten oder eine veränderte Wahrnehmung der Region – könnte diese Funktion zumindest vorübergehend an Bedeutung verlieren.

Viele dieser Airlines verfügen allerdings über moderne Flotten und staatliche Unterstützung. Ihre langfristige Wettbewerbsfähigkeit sollte man deshalb nicht unterschätzen.

Höhere Ticketpreise helfen nur begrenzt

Andere Fluggesellschaften profitieren nicht automatisch von einer möglichen Verlagerung der Touristenströme. Höhere Ticketpreise könnten zwar kurzfristig die Erträge steigern – doch die Nachfrage im Freizeitflugverkehr ist relativ preiselastisch. Steigen die Preise, sinkt häufig die Nachfrage, oder Reisende kürzen ihre Aufenthalte.

Hinzu kommt ein strukturelles Problem: Produktionsschwierigkeiten bei Airbus und Boeing verzögern die Auslieferung neuer Maschinen. Beide Konzerne haben zusammen Auftragsbücher von deutlich über 13.000 Flugzeugen. Das dürfte die Kapazitätserweiterung im globalen Luftverkehr noch über Jahre hinweg begrenzen.

Südeuropa als möglicher Nutznießer

Sollten sich internationale Touristenströme stärker regionalisieren, könnten vor allem südeuropäische Länder profitieren. Spanien gilt wegen seiner Infrastruktur, Sicherheit und guten Erreichbarkeit als einer der wahrscheinlichsten Gewinner. Allerdings sind die Preise in vielen Ferienregionen bereits hoch – ein zusätzlicher Nachfrageanstieg dürfte deshalb eher moderat ausfallen.

Wer weniger abhängig von Ticketpreisen sein will, sollte einen Blick auf andere Geschäftsmodelle werfen. Der spanische Flughafenbetreiber Aena profitiert direkt von steigenden Passagierzahlen – doch ein erheblicher Teil der Gewinne stammt aus Einzelhandel, Gastronomie und Parkgebühren. Im Jahr 2024 nutzten rund 280 Millionen Passagiere die von Aena betriebenen Flughäfen. Ein großer Teil der Erlöse entsteht dabei außerhalb des eigentlichen Flugbetriebs.

Triebwerkshersteller: Das Geld liegt im Service

Eine weitere Option bieten Triebwerkshersteller wie Rolls-Royce Holdings oder MTU Aero Engines. Der überwiegende Teil ihrer Einnahmen entsteht nicht beim Verkauf der Triebwerke, sondern über Wartung und Ersatzteile während der jahrzehntelangen Nutzungsdauer der Flugzeuge. Bei vielen Programmen liegt die eigentliche Wertschöpfung im margenstarken Servicegeschäft – abgesichert durch langfristige Wartungsverträge. Wächst das weltweite Flugaufkommen, steigt damit auch der Servicebedarf.

Für Investoren ergibt sich daraus ein klares Bild: Fluggesellschaften hängen stärker von kurzfristigen Nachfrage- und Kostenentwicklungen ab. Infrastrukturbetreiber und Triebwerkshersteller dagegen bieten stabilere Wege, am langfristigen Wachstum des globalen Luftverkehrs teilzuhaben.