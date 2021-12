Bloomberg L.P. 28.12.2016 Lesedauer: 2 Minuten

Luiz Alves Paes de Barros Nach 1.000-Prozent-Rally: Anonymer Milliardär im Rampenlicht

Luiz Alves Paes de Barros ist so etwas wie ein Mysterium in den Finanzkreisen von Sao Paulo. Der 69-Jährige ist in der Stadt als der „anonyme Milliardär“ bekannt, weil er still und heimlich ein Vermögen angehäuft hatte, indem er auf Aktien setzte, die sonst offenbar niemand haben wollte.