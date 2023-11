Lukrative Renditen Wie Anleger die Chancen asiatischer Rentenmärkte nutzen können

Der asiatische Credit-Markt blickt auf eine bemerkenswerte Entwicklung zurück. Allein in den vergangenen zehn Jahren ist er um das 2,5-fache gewachsen und wartet nun bei einem Volumen von einer Billion US-Dollar mit großen Chancen auf. Es gibt aus unserer Sicht drei Faktoren, die weiterhin für Investments in festverzinsliche Wertpapiere aus Asien sprechen. Auch oder besser gesagt gerade wegen des herausfordernden globalen Umfelds.

Konjunktur: Asien toppt Westen

Zum einen stehen die asiatischen Volkswirtschaften, was Wirtschaftswachstum und Inflation betrifft, derzeit besser da als die meisten westlichen Industriestaaten. Folglich haben die dort ansässigen Unternehmen mit geringeren Inflationsrisiken zu kämpfen als ihre europäischen und nordamerikanischen Pendants. Sie verfügen somit tendenziell über robustere Ergebnismargen und bessere Wachstumsperspektiven.

Zum anderen erscheint uns das derzeitige Risiko-Ertrags-Verhältnis von asiatischen Anleihen sehr überzeugend. Sowohl Papiere aus dem Investment-Grade-Segment (IG) als auch Titel aus dem High-Yield-Bereich (HY) bieten aktuell eine höhere Rendite pro Durationseinheit als vergleichbare globale Anleihen. Damit stellen Schuldtitel aus Asien eine interessante Möglichkeit dar, die Rendite in einem breit gefächerten globalen Renten-Portfolio zu erhöhen.

Keine demographischen Sorgen und bei Digitalisierung vorn

Das dritte Argument ist struktureller Natur. Länder wie etwa Indien oder Indonesien weisen nicht nur eine günstige demografische Entwicklung auf, sie verzeichnen auch bemerkenswerte Fortschritte bei Zukunftsthemen wie Energiewende und Digitalisierung. Auch dank wichtiger Strukturreformen. Und China? Dort ist ebenfalls ein Reformprozess in Gang gesetzt worden. Hintergrund ist die nachlassende Wirtschaftsdynamik in der Volksrepublik. Durch eine aktivere Fiskalpolitik will Peking die Konjunktur wieder ankurbeln. Das eröffnet Spielraum für positive Überraschungen.

Höhere Rendite pro Durationseinheit als vergleichbare globale Anleihen

Die Performance festverzinslicher Anlagen in Asien ist in der Regel uneinheitlich und divergiert stark nach Credit-Sektoren, Branchen und Unternehmen. In den kommenden Monaten rechnen wir damit, dass sich die Dispersion noch verstärkt. Das macht sorgfältiges Research und Fondsmanagement noch wichtiger, sodass es möglich wird, auf der einen Seite Risiken zu erkennen und zu vermeiden. Auf der anderen Seite lassen sich so Chancen nutzen, die auf den asiatischen Märkten noch nicht vollständig eingepreist sind.

Stephen Chang

© PIMCO

Über den Autor:

Steven Chang ist Portfoliomanager bei Pimco in Hongkong.