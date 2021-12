Deutschlands größte Bank hat ein Komitee gegründet, das informell unter der Bezeichnung „Haggis“-Team - nach dem schottischen Nationalgericht - läuft und, wie Bloomberg aus informierten Kreisen erfuhr. Denn der britische Bankriese will sich aus demzurückziehen. Verantwortlich für den Vorstoß ist die Transaktionsbank des Instituts, der Bereich Global Transaction Banking (GTB), der gegenüber Investmentbank und Handel bislang eher im Hintergrund stand. Der Geschäftsbereich ist unter anderem dafür zuständig,„Wir haben ein Team zusammengestellt, das unsere Ziel- Kunden anvisiert, die bislang bei der RBS waren, und wir haben zahlreiche Mandate für Cash-Management und Handelsfinanzierung gewonnen“ sagt Michael Spiegel, weltweiter Chef Trade Finance & Cash Management für Unternehmen bei der Deutschen Bank, im Interview mit Bloomberg. „Wir rechnen damit, dass sich diese zu langfristigen, stabilen und Gebühren basierten Einnahmeströmen entwickeln, wie die Bank sie liebt.“Co-Vorstandschef John Cryan verlässt sich darauf, dass dieser Geschäftsbereich ein Gegengewicht zur Handelssparte bilden kann, die aufgrund der schärferen Kapitalanforderungen weniger profitabel geworden ist. Das, da Unternehmen aufgrund der Komplexität und der Tiefe der Verbindung selten ihren Anbieter wechseln. Die Transaktionsbank insgesamt wird von Werner Steinmüller geleitet.Die Royal Bank of Scotland war von ihrem früheren Chef Fred Goodwin durch Übernehmen zu einem derausgebaut worden. Während der Finanzkrise musste sie allerdingswerden, und die britische Regierung will daraus nun ein Institut machen, das sich auf Großbritannien konzentriert. Als der 54-jährige Cryan im vergangenen Monat Co-Chef Anshu Jain ablöste, kündigte er sofort an, ein Schwergewicht auf die Transaktionssparte legen zu wollen. Das Institut sei in diesem Bereich international erstklassig aufgestellt, und er wolle sich auch weiterhin darauf fokussieren, sagte Cryan am 1. Juli, seinem ersten Tag in der Position. Im zweiten Quartal hatte die Transaktionsbanken-Sparte ihre Erträge gegenüber dem Vorjahr um elf Prozent auf 1,14 Milliarden Euro gesteigert, während der Vorsteuergewinn um 28 Prozent hochschnellte. Der Geschäftsbereich ist derdie Erträge beliefen sich lediglich auf ein Drittel der Investmentbanking- und Handelssparte im vergangenen Jahr. Doch der Bereich ist der. Das Transaktionsbanking kam im vergangenen Jahr auf eine Vorsteuer-Eigenkapitalrendite von 19 Prozent bei einem Verhältnis von Aufwand zu Erträgen von 68 Prozent.Bei der Investmentbank betrug die Kapitalrendite elf Prozent bei einem Aufwand-Ertrag-Verhältnis von 78 Prozent. Die Deutsche Bank habe 200 unterschiedliche Geschäftsmandate von separaten Firmen identifiziert, die mit der RBS Geschäfte gemacht hatten, sagt Spiegel. Nachdem die Liste zur Hälfte abgearbeitet wurde, konnten Geschäfte ingewonnen werden. Welche Firmen dabei von RBS zu Deutscher Bank wechselten, wollte Spiegel nicht benennen. Einige RBS-Kunden seien jedoch schon von sich aus auf die Deutsche Bank zugekommen, sagt er.Aufgrund des Risikoprofils seien die Kapitalanforderungen seines Geschäftsbereichs vergleichsweise niedrig, die Kosten für Technologie und Compliance jedoch hoch, sagt Spiegel. Die Deutsche Bank will über die nächsten fünf Jahrein die Sparte stecken, wovon ein Großteil in eine Verbesserung von Computersoftware und -systemen gesteckt werden soll. „Wir wurden gewöhnlich als die nicht glamouröse, zweckmäßige Seite des Bankgeschäfts angesehen“, sagt Satvinder Singh, Leiter Trust and Securities Services bei der Deutschen Bank. „Seit dem Zusammenbruch von Lehman lieben aber alle das Transaktionsbanking, es ist sexy geworden. In den nächsten zehn Jahren werden wir der entscheidende Bereich für Kundenbeziehungen sein.“