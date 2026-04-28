L&G und Gerd Kommer planen einen zweiten ETF – diesmal als vermögensverwaltende Lösung. Der erste brachte es bislang auf 1,5 Milliarden US-Dollar AUM.

Multi-Asset L&G und Gerd Kommer bringen neuen ETF: Kommt nun das Einfach-Portfolio für alle?

Als Gerd Kommer 2023 seinen ersten ETF zusammen mit Legal & General auf den Markt brachte, war die Skepsis im deutschen Finanzmarkt nicht zu überhören. Würde ein Finanzbuchautor, der seinen Lesern seit Jahren das passive Investieren predigt, wirklich ein massentaugliches Produkt hinbekommen? Die Antwort kam schnell – und fiel eindeutig aus.



Gut zwei Jahre später verwaltet der L&G Gerd Kommer Multifactor Equity Ucits ETF (ISIN: IE0001UQQ933) rund 1,5 Milliarden Dollar und hat seit seiner Auflage eine Rendite von 48,8 Prozent erzielt. Nun legen die beiden nach.

„Es war die perfekte Symbiose. Gerd Kommer hat eine hohe Markenbekanntheit im Endkundenbereich, unsere war dort nahe null. Wir haben uns gegenseitig befruchtet“, sagte Philipp Graf von Königsmarck im vergangenen Herbst im Interview mit DAS INVESTMENT. „Jetzt sehen wir aufgrund des Erfolgs und der Performance-Entwicklung auch Nachfrage im Wholesale-Segment, wo wir unsere Expertise und den Vertrieb einbringen.“

Multi-Asset statt reines Aktienportfolio

Wie Citywire exklusiv berichtet, plant Legal & General gemeinsam mit dem Münchner Vermögensverwalter den Start eines zweiten ETF — voraussichtlich unter dem Namen L&G Gerd Kommer Multi Asset Strategy Ucits ETF. Das zeigen auch entsprechende Dokumente bei Bloomberg. Das Produkt soll als vollständige Portfoliolösung funktionieren und geht damit weit über das erste, rein aktienbasierte Angebot hinaus.

Während der Erstling auf Kommers bekanntem Faktoransatz für globale Aktien aufbaut, zielt das neue Produkt offenbar auf Anleger, die ihr gesamtes Vermögen in einem einzigen Vehikel abbilden wollen — eine klassische „Buy and hold“-Lösung für den deutschen Privatanleger.

Kommers Weltportfolio als Fundament

Hinter beiden Strategien steht Kommers Flaggschiff-Konzept des „Weltportfolios“. Es gewichtet globale Aktien aus Industrie- und Schwellenländern nach bestimmten Faktoren und enthält Anpassungen, um geografische Konzentrationsrisiken zu steuern — etwa die starke Übergewichtung US-amerikanischer Titel, die viele marktkapitalisierungsgewichtete Indizes prägt.

Kommer, der mit seiner Firma Gerd Kommer Invest in München ansässig ist, gilt in der DACH-Region als einer der einflussreichsten Vordenker des passiven, evidenzbasierten Investierens. Seine Bücher haben Hunderttausende deutschsprachige Anleger erreicht; der Sprung in die Produktwelt war da nur eine Frage der Zeit.

Was das neue Produkt bedeutet

Der Schritt vom reinen Aktien-ETF hin zu einer Multi-Asset-Strategie ist für Kommer und L&G mehr als ein produktpolitischer Schachzug. Er signalisiert, dass das Duo den deutschen Markt für Privatanleger ernster nimmt als je zuvor. Bislang mussten Anleger, die nach Kommers Prinzipien investieren wollten, ihr Portfolio selbst aus mehreren Bausteinen zusammensetzen — Aktien, Anleihen, womöglich Rohstoffe. Ein einziger ETF, der das übernimmt, könnte die Zielgruppe erheblich verbreitern.

Ob und wann der neue ETF offiziell an den Start geht, ist noch offen. Der Erfolg des ersten gemeinsamen Produkts dürfte jedoch kaum gegen ein zweites sprechen.